VNeTraffic hiển thị nhầm phương tiện của người dân, Cục CSGT chỉ đạo làm rõ

Ngày 30/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục vừa chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ xác minh sự việc, một công dân phản ánh tài khoản ứng dụng VNeTraffic của người này hiển thị 2 phương tiện mà họ chưa hề biết tới.

Theo Cục CSGT, trong ngày 29/11, anh N.T.T. đã đăng tải thông tin nêu trên lên mạng xã hội. Sau khi nắm được thông tin phản ánh, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ.

Nội dung anh T. phản ánh trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Cục CSGT cho biết, qua xác minh, 2 phương tiện mà anh T. phản ánh đều thuộc về người khác, nhưng do quá trình nhập dữ liệu, cán bộ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã nhập sai cả 2 phương tiện cùng một số định danh của anh N.T.T., dẫn đến nội dung như phản ánh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ sau đó đã chỉ đạo lực lượng công an xã rút hồ sơ kiểm tra, đồng thời rà soát, thu thập thông tin chủ phương tiện, thực hiện nhập dữ liệu làm sạch theo đúng quy định đối với trường hợp trên.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng đã điều chỉnh nội dung trên ứng dụng VNeTraffic của anh N.T.T. theo đúng quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, nếu quá trình cài đặt ứng dụng VNeTraffic mà người dân thấy thông tin chưa đúng với bản thân thì có thể gửi thắc mắc tới số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, hoặc gửi vào Fanpage Facebook Cục CSGT để được giải quyết.

Cụ thể, số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.