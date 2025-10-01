Bí thư Vĩnh Long Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Đồng Tháp

Sáng 1/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tặng hoa chúc mừng tại đại hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bộ Chính trị có quyết định số 2417 ngày 1/10 về việc ông Ngô Chí Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm bà Nguyễn Hải Trâm, bà Châu Thị Mỹ Phương, ông Trần Trí Quang và ông Phan Văn Thắng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp có 16 người, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 53 người.

Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967, quê ở tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, cử nhân Hành chính.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, ông từng giữ các chức vụ như Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh, Bí thư Thành ủy Trà Vinh.

Tháng 10/2015-10/2020, ông làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh.

Ngày 16/10/2020, ông Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 1/2021, ông Cường làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh khoá XV.

Tháng 7/2025 đến ngày 1/10/2025, ông Cường là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long khoá XV.