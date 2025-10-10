Việt Nam - Nga nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025), ngày 10/10 tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo cấp cao của Nga; cảm ơn Nga đã cử đoàn đến dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Medvedev chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Putin tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Chính phủ và người dân Nga tới nhân dân Việt Nam; chia sẻ những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Nước Nga Thống nhất, coi đây là nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương; nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một coi Nga là đối tác chiến lược quan trọng, mong muốn cùng Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột như chính trị, an ninh - quốc phòng, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - nhân văn.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy kênh hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất, hoan nghênh việc giao lưu giữa thế hệ trẻ hai Đảng và hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng nước Nga thống nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 10/10 (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Ông Medvedev chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam sau 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt Đảng nước Nga Thống nhất, ông Madvedev chúc Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công, tạo cơ sở quan trọng để tiến tới giành được những thắng lợi to lớn hơn, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, trên cơ sở các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây, hai bên đang tích cực triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030 và các thoả thuận đã đạt được thời gian qua; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; tháo gỡ rào cản, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau; tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí - năng lượng, khoa học - công nghệ; tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng; mở rộng hợp tác địa phương, giao thông vận tải; nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước thăm nhau, thúc đẩy hợp tác năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, đẩy mạnh hợp tác lao động, trong đó có lao động nông nghiệp.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Putin và ông Medvedev sớm thăm lại Việt Nam.