Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, sáng 10/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam - Triều Tiên trong thời gian qua.

Phát huy truyền thống đoàn kết, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên luôn giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên.

Đại sứ Lê Bá Vinh khẳng định, trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách cho Đại sứ quán tại Triều Tiên (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Phát biểu bày tỏ vui mừng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên và gửi tới tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên lần này là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên (31/1/1950-31/1/2025).

Đây là dịp quan trọng để khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên.

Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển với nhiều dấu ấn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Thông tin về tình hình trong nước và lưu ý trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Triều Tiên, Tổng Bí thư đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Triều Tiên, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, thúc đẩy hai bên duy trì, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp lợi ích của mỗi nước, luật pháp và quy định của mỗi nước cũng như quốc tế, có lợi cho việc duy trì hòa bình, phát triển của khu vực; thúc đẩy các hoạt động giao lưu phù hợp với nhu cầu của hai bên, giao lưu giữa nhân dân hai nước...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ đối ngoại; thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” cùng nhau ổn định cuộc sống.