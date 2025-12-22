Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày đặc biệt

Sáng 22/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Phú Trạch (Quảng Trị).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, dâng hương phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Đức Trí).

Ghi nhớ và thực hiện lời căn dặn lúc sinh thời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ) và tỉnh Quảng Trị hôm nay luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng lừng danh thế giới, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình (nay là Quảng Trị).

Trong những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự.

Lực lượng vũ trang đến Vũng Chùa - Đảo Yến để viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Đức Trí).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cán bộ, chiến sĩ, nhân dân yêu mến, kính trọng và suy tôn là Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng còn là nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín của Đảng, nhà nước, nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế.

Dịp này, các đơn vị lực lượng vũ trang, nhiều ban, ngành tại Quảng Trị và người dân cũng đến Vũng Chùa - Đảo Yến để dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.