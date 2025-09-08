Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen "Mưa đỏ", nói về chỉ đạo Thành cổ

Mới đây, diễn viên Hiếu Nguyễn (vai Trung tá Trần Thành) cùng 2 bạn diễn Phương Nam (vai Tạ) và Trần Gia Huy (vai Tấn) đã có dịp đến thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Tại đây, các diễn viên được gặp gỡ và lắng nghe con trai của Đại tướng, ông Võ Điện Biên, kể lại những câu chuyện lịch sử hào hùng.

Ông Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải), gặp gỡ các diễn viên phim "Mưa đỏ" và dành lời khen ngợi bộ phim (Ảnh: Quốc Việt).

Đoàn làm phim Mưa đỏ đã mang câu chuyện về chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6-16/9/1972) lên màn ảnh.

Đây là một trong những chương bi tráng và khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương.

Suốt 81 ngày đêm, Thành cổ đã trở thành nơi đọ sức khốc liệt, biến thành "túi bom" và "nghĩa trang không nấm mồ". Với tầm nhìn chiến lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những chỉ đạo then chốt, yêu cầu bám trụ và bảo vệ Thành cổ bằng mọi giá, không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là đòn giáng mạnh vào ý đồ chính trị của địch trên bàn đàm phán Paris.

Sau khi nghe diễn viên Hiếu Nguyễn chia sẻ về hành trình làm phim Mưa đỏ, ông Võ Điện Biên đã nồng ấm nói với các diễn viên: "Tôi đã xem bộ phim này. Các đồng chí đã vất vả trong suốt quá trình quay phim Mưa đỏ, đã khắc họa được một phần nhỏ của trận chiến và sự khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị. Nhưng phần nhỏ ấy đã chạm được vào trái tim khán giả cả nước. Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Lời động viên này khiến nam diễn viên Hiếu Nguyễn vô cùng xúc động và tự hào.

Từ trái sang: Diễn viên Hiếu Nguyễn, Nguyễn Phương Nam và Trần Gia Huy của phim "Mưa đỏ" đến thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Quốc Việt).

Tại ngôi nhà của Đại tướng, diễn viên Hiếu Nguyễn được tận mắt thấy những kỷ vật gắn liền với lịch sử. Anh ấn tượng nhất là hũ đất các chiến sĩ mang từ các quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa về kính dâng Đại tướng và những ống đạn pháo từ trận Điện Biên Phủ, trận chiến Thành cổ Quảng Trị được ghép thành giàn hoa lan tươi xanh.

Anh chia sẻ: “Bác Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tặng anh em diễn viên Mưa đỏ huy hiệu 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Điều đó nhắc nhở chúng tôi về giá trị của hòa bình là máu xương của bao thế hệ cha ông đi trước”.

Bác Điện Biên cũng hỏi thăm rằng, làm phim Mưa đỏ này chắc rất vất vả. Ba diễn viên trả lời: “Vất vả này không là gì với sự hy sinh vất vả của các bác các chú. Nếu có phim nào đề tài lịch sử tương tự như thế này, có vất vả gấp 10 chúng cháu cũng vui vẻ tham gia”.

Khi nghe ông Võ Điện Biên kể về những chỉ đạo của Đại tướng về trận Thành Cổ Quảng Trị, nam diễn viên đã không thể kìm được nước mắt.

“Bác Điện Biên chia sẻ rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có nhiều chỉ đạo chiến lược quan trọng không chỉ để chiến thắng mà còn phải bảo vệ đồng đội, nhưng phải giữ Thành cổ Quảng Trị bằng mọi giá để có lợi trên bàn đàm phán", anh Hiếu Nguyễn kể lại.

Diễn viên Hiếu Nguyễn xúc động khi ngắm nhìn các kỷ vật ở căn nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Quốc Việt).

Từ góc độ này soi chiếu đến nhân vật chỉ huy Trần Thành mà mình thủ vai, diễn viên Hiếu Nguyễn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với nhân vật.

"Nhân vật chỉ huy trận Thành Cổ, Trung tá Trần Thành cũng là người nhận lệnh trực tiếp từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tinh thần trách nhiệm phải chiến thắng nhưng phải bảo vệ được nhiều tính mạng của các chiến sĩ nhiều nhất có thể, quý tính mạng của đồng đội hơn cả mạng sống của mình. Mất đi một đồng đội, Thành đau như mất đi một phần máu thịt", Hiếu Nguyễn nói về nhân vật của anh trong phim Mưa đỏ.

Diễn viên Hiếu Nguyễn cho biết, ông ngoại anh năm nay 98 tuổi, từng là lính liên lạc tình báo và bố anh cũng là một người lính. Cả ông và bố của nam diễn viên đều nói rằng, chiến trường Quảng Trị là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong cả hai cuộc kháng chiến, hơn những gì họ từng trải qua rất nhiều.

Những câu chuyện được nghe từ người thân trong gia đình đã giúp anh thấm thía hơn về sự hy sinh và ý nghĩa của vai diễn.

Các diễn viên phim "Mưa đỏ" thắp hương, báo cáo về thành công của bộ phim với Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Quốc Việt).

Khi được hỏi về thành công lớn của Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn cho biết, bản thân anh luôn là người biết tin tức sau cùng, vì đây là khoảng thời gian anh tập trung đi cinetour (đoàn làm phim gặp gỡ khán giả ở rạp chiếu phim) cùng đoàn làm phim nên không thường xuyên cập nhật thông tin.

Anh Hiếu tin rằng thành công này là do sức mạnh của cả một tập thể và phim đã ra đúng thời điểm.

Anh cũng chia sẻ một câu chuyện xúc động: “Bác gái nhà tôi sống ở Đà Nẵng, đã hơn 60 tuổi và chưa từng tới rạp phim bao giờ. Bác rủ mấy hộ gia đình cạnh nhà cùng nhau đi xem Mưa đỏ, rồi về gọi điện thoại cho tôi nói: "Cháu ơi, bác khóc và thương các nhân vật quá". Chính những sự động viên này khiến tôi cảm thấy may mắn vì đã được tham gia bộ phim”.