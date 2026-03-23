Vì sao Hà Nội muốn xây thêm nhà hát 2.000 tỷ đồng?

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo dẫn đầu cả nước với một số lĩnh vực, sự kiện ngang tầm quốc tế; tập trung phát triển một số ngành lợi thế như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn liên ngành, thiết kế sáng tạo, điện ảnh... phát triển du lịch văn hóa là ngành công nghiệp văn hóa chủ lực, có tỷ trọng tăng trưởng cao và ổn định trong cơ cấu kinh tế của thủ đô.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng không gian chính điện Điện Kính Thiên trong Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long để trở thành điểm đến quốc tế; vận hành hiệu quả khu đô thị thể thao Olympic; phát huy hiệu quả dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gắn với các khu làng cổ, làng nghề và các công trình di tích.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; công dân thủ đô trở thành công dân số, công dân toàn cầu; công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn chủ lực đóng góp quan trọng, bền vững trong nâng cao chất lượng sống của người dân, đóng góp 12% GRDP trong nền kinh tế.

Nhà hát Lớn Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Vũ Long).

Về danh mục các dự án thành phố sẽ đầu tư, hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2026-2030, Hà Nội cho biết có khoảng 1.058 dự án với tổng số vốn khoảng 36.112 tỷ đồng, trong đó 250 dự án dùng ngân sách thành phố với khoảng 20.942 tỷ đồng, 808 dự án dùng ngân sách xã, phường với khoảng 15.170 tỷ đồng.

Với nhóm công trình trọng điểm, thành phố dự kiến xây dựng Nhà hát TP Hà Nội trên đường Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai) với quy mô khoảng 9.000m2, khoảng 2.000-2.500 chỗ.

Hà Nội cho biết dự án trọng điểm này khoảng 2.000 tỷ đồng.

Lý giải về việc đầu tư xây dựng nhà hát này, Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đang quản lý 6 nhà hát, các địa điểm hiện có đã đầu tư cách đây 20 năm, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không gian quá chật hẹp, không đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa nghệ thuật biểu diễn, khuôn viên nhỏ hẹp, trong khi nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao.

Người dân, đặc biệt là giới trẻ ngày càng có nhu cầu cao hơn về các hoạt động giải trí, sinh hoạt cộng đồng mang tính văn hóa, nghệ thuật cao cấp. Hà Nội cho rằng việc đầu tư nhà hát có quy mô lớn hơn các nhà hát hiện có sẽ cung cấp thêm địa điểm để người dân được tiếp cận với âm nhạc giá trị cao.

Theo lý giải của Hà Nội, việc xây dựng công trình nhà hát mang tầm vóc quốc tế không chỉ phục vụ nhu cầu biểu diễn mà còn mang tính bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và hơn nữa nơi đây trở thành biểu tượng kiến trúc mới, góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị của thủ đô như một điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế.

Ngoài dự án này, Hà Nội dự kiến xây trung tâm văn hóa thành phố ở trục cảnh quan sông Hồng khoảng 3.000 tỷ đồng; mở rộng, phục dựng không gian lịch sử của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng 450 tỷ đồng; xây công trình biểu tượng thủ đô ở khu vực Bắc Cầu (phường Bồ Đề) khoảng 1.000 tỷ đồng...

Ngoài các nhà hát do thành phố quản lý, trên địa bàn Hà Nội hiện có Nhà hát Hồ Gươm trực thuộc Bộ Công an đã được đưa vào hoạt động, Nhà hát Lớn trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, một tập đoàn đang xây dựng Nhà hát Opera bên hồ Tây.