Vì sao Cà Mau có tình trạng ngập nước kéo dài?

Ngày 9/12, thông tin tại kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, cho biết Cà Mau là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo kịch bản, dự báo đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 nước biển dâng gần 30cm và đến năm 2100 là khoảng 100cm.

“Với kịch bản nước biển dâng 100cm, Cà Mau sẽ mất 79% diện tích đất tự nhiên, Bạc Liêu (cũ) mất 65% diện tích đất tự nhiên, rất đáng lo ngại”, ông Hùng thông tin.

Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, thông tin tại kỳ họp (Ảnh: CTV).

Theo ông Dư Minh Hùng, khoảng 15 năm gần đây, có 3 đợt triều cường lớn xảy ra trong các năm: 2016, 2020 và 2025. Số liệu thủy văn cho thấy, đỉnh triều của năm 2025 cao hơn năm 2011 đến 5 tấc.

“Theo kịch bản đến năm 2030 nước biển dâng có 3 tấc, nhưng số liệu đo được hiện nay đã 5 tấc, cho thấy diễn biến của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã nhanh hơn”, ông Hùng nói và cho rằng, ngoài các yếu tố khác gây ngập úng đô thị thì nước biển dâng là một vấn đề rất đáng quan tâm.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cũng thông tin, đối với Cà Mau, ở Biển Đông tỉnh bị ảnh hưởng chế độ bán nhật triều và Biển Tây là chế độ nhật triều.

"Ở Biển Đông một ngày có 2 lần nước lên xuống, cách nhau 6 tiếng, biên độ và thời gian cũng khác nhau; còn ở Biển Tây nhật triều 12 tiếng. Cho nên có câu chuyện khi nước dâng lên rồi nhưng xuống chưa hết thì nước lại dâng lên tiếp, dẫn đến ngập úng kéo dài trong đô thị Cà Mau", ông Hùng nói.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cũng cho biết nguyên nhân ngập úng kéo dài do hệ thống thủy lợi của tỉnh nhiều năm qua được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa khép kín; hệ thống thoát nước ở các đô thị chưa đồng bộ;…

“Trong năm nay có 17 đợt triều cường, cao nhất là giai đoạn tháng 10 đến cuối tháng 11, có những nơi ngập sâu 3-5 tấc so với mọi năm”, ông Phương thông tin mức độ ảnh hưởng của tình trạng ngập nước.

Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đưa ra một số giải pháp cả công trình và phi công trình để giải quyết tình trạng ngập úng như: Cải tạo hệ thống thoát nước, làm đê bao, hồ điều hòa,...

Nêu ý kiến về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hoàng Thoại băn khoăn, vấn đề người dân đặt ra, đặc biệt ở các công trình xây dựng trong đô thị là “lâu lâu đào lên thực hiện xong, lấp xuống, tình trạng ngập úng vẫn xảy ra”. Thời gian tới ngành chức năng sẽ có giải pháp nào để giải quyết tình trạng này?.

Tình trạng nước ngập ở một khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh việc người dân bức xúc trước tình trạng ngập nước kéo dài và đây là vấn đề đặt ra đối với chính quyền địa phương các cấp.

“Cà Mau được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh. Tôi thấy đường phố ngập, không mưa vẫn ngập, nước không rút cứ lềnh bềnh làm người dân khó chịu, buôn bán không được, đi lại khó khăn, ô nhiễm môi trường, tuyến lộ ngập hầu như hư hỏng hết”, ông Thiều nêu thực tế.

Ông đề nghị cần tính kế lâu dài, có phương pháp hiệu quả, sớm triển khai dự án cống ngăn triều một cách quyết liệt nhằm giảm tình trạng ngập nước ở khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, đặc biệt trong các khu đô thị trung tâm.

“Cần trả lại sự thông thoáng, văn minh, sạch sẽ cho trung tâm tỉnh. Nếu không làm cứ để kéo dài, có nghĩa nói trên diễn đàn nhiều quá nhưng thực tế người dân không được hưởng hạnh phúc đó, làm gì ủng hộ chúng ta được”, ông Thiều nêu ý kiến.