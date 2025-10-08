Vết vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 không có dấu hiệu mở rộng, thân đập an toàn
(Dân trí) - Sau buổi kiểm tra sáng 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, vết vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 không có dấu hiệu mở rộng, phần thân đập còn lại đảm bảo an toàn.
Trong các ngày 6-7/10, tại Lạng Sơn có mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về cùng với sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, cô lập.
Nhiều lực lượng như Quân đội, Công an, dân quân,... đã xuyên đêm hỗ trợ di dời, sơ tán người dân, tài sản ở các khu vực ngập đến nơi an toàn.
Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình trạng ngập lụt trên địa bàn, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, khoảng 1h ngày 8/10, lũ trên các sông tại một số xã như: Thất Khê, Tràng Định,... đạt đỉnh và đến khoảng 6h bắt đầu rút chậm.
Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát ở những khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở ở các xã Hữu Lũng, Thất Khê, Tràng Định,... để đánh giá lại các điểm nguy hiểm, di dời người dân đến nơi an toàn và tranh thủ khi nước rút tiến hành vệ sinh môi trường, khử trùng, khử khuẩn.
Đặc biệt các đơn vị chức năng cũng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng sự cố vỡ vai đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) để sớm có phương án xử lý.
Sáng nay (8/10), ông Đoàn Thanh Sơn cùng lãnh đạo Cục cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) đã vào hiện trường để tiếp tục kiểm tra, đánh giá hiện trạng.
"Qua kiểm tra nhận thấy vết vỡ vai đập từ chiều 7/10, không có dấu hiệu mở rộng, phần thân đập còn lại đảm bảo an toàn. Đặc biệt phần xả tràn tiếp tục xả lũ bình thường và đảm bảo an toàn. Trước mắt đập thủy điện Bắc Khê vẫn đảm bảo an toàn", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định.
Trong thời gian tới khi mực nước của đập thủy điện Bắc Khê hạ xuống mức an toàn các đơn vị chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kĩ lưỡng, lên phương án xử lý sự cố.
Ngoài sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 thì mưa lớn, lũ trên các sông dâng cao khiến cho nhiều thôn, xã trên địa bàn tỉnh cũng đang trong tình trạng ngập sâu, cô lập như: Thất Khê, Tràng Định, Hữu Lũng, Vân Nham...
Tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh như: Quân đội, Công an phối hợp với địa phương trực 24/24 giờ để ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, mưa lũ với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân.
"Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân. Đến sáng nay trên địa bàn Lạng Sơn chưa ghi nhận thiệt hại về người, các đơn vị chức năng sẽ ứng trực 24/24 giờ để xử lý, ứng phó kịp thời với các diễn biến thời tiết", ông Đoàn Thanh Sơn nói.
Khoảng 13h30 ngày 7/10, đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, Lạng Sơn).
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến cho biết, từ sáng 6/10 đến sáng 7/10, trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Bắc Khê lúc 9h ngày 7/10 là 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s.
Đến 12h cùng ngày lưu lượng nước về hồ thủy điện đã lên tới 1.562m3/s, lưu lượng nước về hạ du là 1.562m3/s. Đến 13h30 cùng ngày đã gây ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.
Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 nằm trên địa bàn thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng cũ) có công suất lắp máy 2.4M, diện tích lưu vực 325km2, lưu lượng nước 1.572m3.
Đập thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích hữu ích 4,2 triệu m3. Công trình đập có chiều dài là 107m, chiều cao đập lớn nhất là 26,5m. Đây là loại đập đất, xả tràn tự do với công suất máy 2,4MW.
Hồ thủy điện do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 là chủ đầu tư trực tiếp quản lý.