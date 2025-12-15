"Bộ Công an đã bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống"

Sáng 15/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 khai mạc tại Hà Nội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết hội nghị sẽ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2025; tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt, triển khai 2 quy định mới của Bộ Chính trị về công tác tình báo và tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025, phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 trong lực lượng CAND.

Theo Bộ Công an, năm 2025, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, cũng gia tăng thách thức, áp lực đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 (Ảnh: Bộ Công an).

Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân và các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng CAND đã gương mẫu triển khai các chủ trương chiến lược của Đảng, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, Bộ Công an đã thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất, đó là: "Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại của đất nước".

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục triển khai "Bộ tứ trụ cột" và 3 Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hàng loạt tư duy mới, đột phá nhằm đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, phấn đấu đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Bối cảnh đó vừa tạo những điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 khai mạc tại Hà Nội (Ảnh: Bộ Công an).

Hội nghị cũng sẽ đánh giá đầy đủ về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm; bàn các giải pháp để ngay từ năm 2026 lực lượng công an "đi nhanh, đi vững chắc", tạo nền móng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.