Va chạm với xe tải, nguyên phó hiệu trưởng trường học ở Lào Cai tử vong

Chiều 23/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phùng Tiến Thanh, Chủ tịch UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 7h cùng ngày, tại khu vực ngã tư gần cầu Tuần Quán, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Chiếc xe đạp bị cuốn vào gầm ô tô (Ảnh: Yên Bái).

Vào thời gian trên, một phụ nữ điều khiển xe đạp đi tới khu vực nút giao gần cầu Tuần Quán, thì xảy ra va chạm với một ô tô tải gắn cẩu tự hành mang BKS 21H-001.xx.

Sau khi xảy ra va chạm, người phụ nữ bị cuốn vào gầm ô tô tải, tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp của nạn nhân bị kéo lê.

Lực lượng chức năng có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Yên Bái).

"Qua báo cáo ban đầu, nữ nạn nhân trong vụ việc là một nhà giáo, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường để làm rõ", ông Thanh nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về vụ tai nạn nêu trên. Một số nhân chứng cho biết nạn nhân là cô L.T.L.D. (65 tuổi), nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành.