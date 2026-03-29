Hàng nghìn hecta cao su ở TPHCM sắp nhường chỗ cho 3 khu công nghiệp

Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt năm 2023, xã Châu Đức sẽ phát triển 5 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ với tổng diện tích 5.400ha. Trong đó, đến năm 2030, địa phương dự kiến triển khai 3 khu công nghiệp với quy mô 3.200ha.

Các khu công nghiệp này được quy hoạch tại khu vực xã Cù Bị (cũ), tập trung ở hai thôn Phước Chí và Chòi Đồng. Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất trồng cây cao su và chuối, chỉ có một phần diện tích nhỏ là khu dân cư.

Theo lãnh đạo xã Châu Đức, địa phương rộng khoảng 8.400ha, trong đó gần 6.000ha là đất trồng cây cao su. Tại hai thôn Phước Chí và Chòi Đồng có khoảng 540 hộ dân sinh sống, chủ yếu làm nghề cạo mủ cao su hoặc làm công nhân tại xã Suối Nghệ (nay là xã Ngãi Giao). Khu dân cư tại đây được quy hoạch khá bài bản, mặt đường đều được thảm nhựa, giữa hai thôn là trường tiểu học.

Gần khu dân cư là làng công nhân cao su đội Cù Bị 3, thuộc Công ty cao su Bà Rịa (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), với hơn 70 hộ và gần 200 nhân khẩu.

Nhiều người trong số này đến từ các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu... Họ chọn nơi đây làm quê hương thứ hai và gắn bó với nghề cạo mủ cao su, công việc thường diễn ra vào ban đêm.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 1 có diện tích 1.200ha, nằm phía sau thôn Chòi Đồng và giáp với phường Tân Thành. Khu vực này ngoài cây cao su còn có nhiều diện tích trồng chuối, trong đó có những vườn chuối già hương quy mô hàng nghìn hecta phục vụ xuất khẩu.

Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 2 rộng 1.000ha, nằm ở cuối xã Châu Đức, giáp phường Tân Thành (TPHCM) và xã Long Phước, hồ Bàu Cạn (tỉnh Đồng Nai), khu vực này toàn bộ là rừng cao su.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 3 cũng có diện tích khoảng 1.000ha, tiếp giáp xã Xuân Đường (Đồng Nai), đặc biệt vị trí này nằm gần Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, khu vực này cũng toàn bộ là rừng cao su.

Không chỉ mang đặc trưng của vùng nông nghiệp với những hàng cao su xanh mát dọc các tuyến đường, xã Châu Đức còn được định hướng phát triển mạnh về công nghiệp trong thời gian tới.

Ở giai đoạn tiếp theo, địa phương sẽ tiếp tục quy hoạch thêm Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 4 cùng khu đô thị - dịch vụ với tổng diện tích khoảng 2.000ha.

Vừa qua lãnh đạo xã Châu Đức đã có buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM (HEPZA) và Điện lực TPHCM để đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Việc phát triển các khu công nghiệp và dịch vụ tại xã Châu Đức được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng, thu hút nhà đầu tư; đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.