Tuyến đường 2 làn xe ở khu Nam TPHCM sắp mở rộng kết nối tỉnh Tây Ninh

Nằm giữa các khu dân cư và nhiều tòa chung cư ở khu Nam TPHCM là đường Lê Văn Lương. Tuyến đường này rộng khoảng 6m, kéo dài từ đường Nguyễn Văn Linh đến giáp đường ĐT826C, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Đây là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối TPHCM với Tây Ninh, song nhiều năm qua vẫn chưa được mở rộng. Mới đây, lãnh đạo UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất chủ trương mở rộng tuyến đường Lê Văn Lương và đường ĐT826C trong giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường kết nối giữa hai địa phương.

Đường Lê Văn Lương từ Nguyễn Văn Linh đến giáp địa phận Tây Ninh dài hơn 10km, hiện có hai làn xe lưu thông ngược chiều. Do mặt đường nhỏ hẹp, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

“Người dân địa phương rất mong tuyến đường sớm được nâng cấp, mở rộng để giảm kẹt xe, đồng thời hạn chế tình trạng ngập nước vào những ngày triều cường lên cao”, ông Minh (54 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) cho biết.

Dọc theo trục đường Lê Văn Lương qua địa phận TPHCM hiện còn hai cầu sắt đã xuống cấp, được xây dựng hơn 50 năm trước là cầu Rạch Tôm (trái) và cầu Rạch Dơi. Mặt cầu nhỏ hẹp, thường gây cản trở giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Đến nay, cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng hàng chục căn nhà trên đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Hiệp Phước, để chuẩn bị xây dựng cầu Rạch Tôm. Dự án cầu mới có chiều dài 174m, rộng 15m, bố trí 4 làn xe, với tổng mức đầu tư 497 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương (45 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước) cho biết, người dân địa phương mong từng ngày cầu Rạch Tôm mới sớm hoàn thành để chấm dứt cảnh ùn tắc. “Mỗi lượt ô tô qua cầu là hàng chục xe máy phải dừng chờ do kẹt xe”, bà Phương chia sẻ.

Nút giao giữa đường Lê Văn Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đến nay, đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành qua địa phận xã Hiệp Phước đã hoàn thành, các phương tiện được phép lưu thông tạm qua khu vực này, chờ thông xe toàn tuyến.

Trước đó, ngày 28/11/2024, TPHCM đã xây dựng mới và đưa vào khai thác cầu Rạch Đĩa với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cầu Long Kiểng trên tuyến đường Lê Văn Lương cũng đã được xây dựng mới và đưa vào khai thác từ ngày 8/9/2023. Công trình này thay thế cầu sắt cũ, với tổng mức đầu tư hơn 580 tỷ đồng.

Điểm cuối của đường Lê Văn Lương là cầu Rạch Dơi, kết nối với đường ĐT826C, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, cầu Rạch Dơi mới dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2028, thay thế cầu sắt cũ.

Tương tự đường Lê Văn Lương, tuyến ĐT826C phía tỉnh Tây Ninh hiện rộng khoảng 6m, bố trí hai làn xe lưu thông. UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ triển khai mở rộng tuyến đường này nhằm đồng bộ hạ tầng với đường Lê Văn Lương.

Đường Lê Văn Lương dài hơn 10km, kết nối TPHCM với tuyến ĐT826C, tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).