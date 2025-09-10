Tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân trong thảm họa Làng Nủ

Sáng 10/9, tại xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con tổ chức lễ tưởng niệm tròn một năm ngày xảy ra trận lũ quét thảm khốc ở thôn Làng Nủ cuốn đi 40 nóc nhà cùng 67 sinh mạng.

Đại diện chính quyền xã xúc động chia sẻ, buổi lễ không chỉ để tưởng nhớ những người đã mãi mãi ra đi mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do hoàn lưu cơn bão Yagi tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Lào Cai sáng 10/9 (Ảnh: Nguyễn Huy).

Chính quyền địa phương cho biết, trong trận bão Yagi hồi tháng 9/2024 và mưa lũ sau bão, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với hơn 200 người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, thiệt hại kinh tế trên 13.000 tỷ đồng.

Trong đó tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đã xảy ra một trận lũ quét thảm khốc, khiến nhiều người thương vong.

"Họ ra đi mãi mãi trong bàng hoàng đau đớn, nỗi đau ấy không chỉ của riêng từng nạn nhân, gia đình người thân, của thôn Làng Nủ mà còn là mất mát chung của cả đồng bào.

Hôm nay, chúng ta lòng thành trang nghiêm và đầy xúc động đứng đây để tổ chức lễ tưởng niệm một năm ngày mất của các nạn nhân do bão Yagi gây ra, thành kính tưởng nhớ những nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi trong cơn bão lịch sử, chia sẻ với gia đình các nạn nhân", lãnh đạo xã Phúc Khánh bày tỏ.

Thôn Làng Nủ hồi sinh sau thảm họa (Ảnh: Hữu Khoa).

Ngay sau thảm họa, với sự hỗ trợ từ Trung ương, các ban ngành đoàn thể, tỉnh Lào Cai nhanh chóng triển khai xây dựng khu tái định cư mới.

Tại đây, 40 ngôi nhà sàn bê tông kiên cố theo kiến trúc truyền thống của đồng bào Tày được dựng lên, cùng với nhà văn hóa, lớp học, đường giao thông, điện lưới và các công trình phụ trợ.

Ngày nay, ở khu tái định cư mới với những căn nhà khang trang được xây dựng bằng tình yêu thương của người dân cả nước, bà con Làng Nủ đã có nhiều niềm vui khi cuộc sống ngày một tốt hơn. Cây cối đang dần xanh tốt, hoa trái mọc quanh nhà và tiếng trẻ con cười đùa ríu rít, đó là những mầm sống mới đang từng ngày hồi sinh ở Làng Nủ.