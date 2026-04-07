Tưởng niệm 16 nạn nhân vụ tai nạn trực thăng 25 năm trước

Ngày 7/4, tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh này phối hợp tổ chức của Mỹ và thân nhân các nạn nhân đã tưởng niệm 25 năm ngày xảy ra vụ tai nạn trực thăng vào năm 2001.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người tử nạn khi thực hiện sứ mệnh nhân đạo.

Các đại biểu dự lễ tưởng niệm (Ảnh: Công Hưng).

Khoảng 17h ngày 7/4/2001, trực thăng MI-17 chở cán bộ, quân nhân Việt Nam và Mỹ (9 người Việt Nam và 7 người Mỹ) thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh đã gặp sương mù, va vào vách núi ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Toàn bộ 16 người trên trực thăng thiệt mạng. 9 cán bộ, quân nhân phía Việt Nam hy sinh đã được công nhận liệt sỹ.

Hoạt động hợp tác nhân đạo về tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam được 2 nước triển khai ngay sau Hiệp định Paris năm 1973.

Đến nay công tác tìm kiếm đã đạt được những kết quả tích cực, giúp Mỹ nhận dạng và bàn giao hài cốt về gia đình gần 740 trường hợp trong số 1.973 trường hợp quân nhân mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp để tưởng nhớ các nạn nhân mà còn khẳng định vai trò, ý nghĩa hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong công tác tìm kiếm người mất tích và triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Dịp này, đơn vị tổ chức đã trao 50 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho UBND xã Bắc Trạch để hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn.