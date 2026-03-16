Tưởng niệm 58 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Ngày 16/3, tại khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968-16/3/2026).

Sáng 16/3/1968, lính Mỹ đã ập vào làng Sơn Mỹ thảm sát 504 người dân vô tội. Nạn nhân trong vụ thảm sát phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Vụ thảm sát Sơn Mỹ còn được biết đến với tên gọi "Thảm sát Mỹ Lai". Đây là một trong những tội ác chiến tranh gây chấn động lương tri nhân loại, để lại nỗi đau khôn nguôi cho nhiều thế hệ người dân Quảng Ngãi nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ (Ảnh: Quốc Triều).

Từ vùng đất đau thương, Sơn Mỹ hôm nay đã hồi sinh mạnh mẽ, hòa cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi và đất nước. Người dân nơi đây đã lựa chọn tha thứ nhưng không lãng quên, khép lại quá khứ trong tinh thần nhân ái và bao dung. Người dân Sơn Mỹ đã chân tình đón tiếp những cựu binh Mỹ tìm về để họ đối diện với sự thật, đối diện với chính mình.

Là một cựu binh Mỹ, ông Mike Boehm (78 tuổi) luôn trăn trở với những đau thương do chiến tranh để lại. Vì thế, từ hơn 30 năm qua, Mike Boehm đã nhiều lần đến Việt Nam, tìm về Quảng Ngãi để góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.. Mỗi lần đến Sơn Mỹ, ông Mike Boehm lại chơi một bản nhạc bằng cây violin cũ.

Tại lễ tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát, cựu binh Mỹ Mike Boehm lại kéo vĩ cầm để tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát, xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Thông qua tiếng vĩ cầm, ông Mike Boehm muốn gửi gắm thông điệp về sự mất mát, nỗi đau của chiến tranh. Tiếng vĩ cầm cất lên ở nơi 504 thường dân bị sát hại như mong muốn xoa dịu nỗi đau mà người dân ở mảnh đất Sơn Mỹ phải gánh chịu.

Ông Mike Boehm kéo vĩ cầm để tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ (Ảnh: Quốc Triều).

Khu chứng tích Sơn Mỹ được xây dựng ngay tại nơi đã diễn ra cuộc thảm sát 58 năm về trước. Nơi đây gìn giữ một khu vực chứng tích hiện trường, trưng bày hình ảnh, hiện vật và đặt tượng đài tưởng niệm 504 nạn nhân.

Khu chứng tích đang trưng bày bộ ảnh do ông Ronald L.Haeberle ghi lại cuộc thảm sát kinh hoàng. Những hình ảnh này đã được ông Ronald L.Haeberle công bố trên Tạp chí Life (Mỹ) vào năm 1969. Sự việc đã gây chấn động toàn thế giới vào thời điểm đó.