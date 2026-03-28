Tự mở lối đi qua đường sắt có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5. Tại nghị định này, một số hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt có mức xử phạt rất cao.

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định 81 quy định, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 đến 40 triệu đồng đối với tổ chức: tự mở lối đi qua đường sắt; khoan, đào, xẻ đường sắt trái phép; tháo dỡ, làm xê dịch trái phép ray, tà vẹt, cấu kiện, phụ kiện, vật tư, trang thiết bị, hệ thống thông tin tín hiệu của đường sắt.

Lực lượng chức năng rào chắn các lối đi tự mở qua đường sắt ở Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp đó, tại Khoản 5 Điều 17 nghị định này cũng quy định, phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân, từ 40 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức: sử dụng chất nổ; khai thác đất, đá, cát, sỏi, các vật liệu khác làm lún, nứt, sạt lở, rạn vỡ công trình đường sắt, cản trở giao thông đường sắt; để chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi để chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt, còn bị buộc đưa chất dễ cháy, dễ nổ ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt.

Đối với hành vi sử dụng chất nổ; khai thác đất, đá, cát, sỏi, các vật liệu khác làm lún, nứt, sạt lở, rạn vỡ công trình đường sắt, cản trở giao thông đường sắt... các cá nhân, tổ chức cũng bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.