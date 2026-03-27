Tài xế bất cẩn khi qua đường sắt, ô tô con bị cuốn vào tàu hỏa

Tình huống diễn ra vào ngày 26/3 tại Km58+200 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn qua địa phận xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, chiếc xe con di chuyển khá chậm từ trong thôn Tân Thành ra vị trí giao với đường sắt. Tuy nhiên, thay vì dừng xe cách xa đường ray để quan sát hai bên, tài xế chỉ dừng lại khi tới sát đường ray.

Đoàn tàu chạy qua ngay sau đó đã va chạm và kéo theo chiếc ô tô con.

Ở vị trí giao giữa lối đi tự mở với đường sắt chỉ có tấm biển nhỏ ghi "Chú ý tàu hỏa" (Video: OFFB).

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng.

Về nguyên tắc an toàn, khi đi qua đường sắt, dù có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu hay không, người tham gia giao thông trên đường bộ cần quan sát cẩn thận cả hai phía, chỉ khi chắc chắn không có tàu đang đi tới mới được đi qua.

Nếu thấy có phương tiện đường sắt đang đi tới, người tham gia giao thông trên đường bộ phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5m tính từ ray gần nhất, chỉ di chuyển khi tàu đã đi qua hoàn toàn.

Ngay cả khi ô tô đỗ cách đường ray khoảng 1m vẫn có nguy cơ dính tai nạn, vì không khí ở hai bên đoàn tàu đang chạy nhanh sẽ bị cuốn theo và chuyển động với tốc độ rất cao.

Tàu di chuyển càng nhanh, vận tốc dòng không khí hai bên tàu càng lớn, trong khi áp suất giảm mạnh. Sự chênh lệch áp suất giữa phía trước và phía sau ô tô hoặc người đứng gần đường ray sẽ tạo ra lực hút.

Không khí luôn di chuyển từ nơi áp suất cao đến nơi áp suất thấp, nên sẽ vô tình tạo thành lực hút về phía đoàn tàu đối với ô tô hoặc người đứng gần đường ray. Do đó, ô tô hoặc người đứng cách đường ray không đủ xa khi tàu hỏa chạy qua sẽ dễ bị hút về phía tàu.