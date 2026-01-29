Từ Làng Sen hướng về chương trình “Hai tay xây dựng một sơn hà"

Tối 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, UBND các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, thành phố Hà Nội, TPHCM và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Cầu truyền hình đặc biệt với chủ đề "Hai tay xây dựng một sơn hà", nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026).

Tại điểm cầu Nghệ An, không gian sự kiện được tổ chức trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Làng Sen, xã Kim Liên) - nơi Bác Hồ đã trải qua những năm tháng ấu thơ.

Lắng đọng cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" tại điểm cầu Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong không gian linh thiêng nhưng gần gũi, các đại biểu và người dân đã lắng lại, soi mình trong suốt chiều dài chặng đường Bác bôn ba tìm đường cứu nước trở về Pác Pó (Cao Bằng) trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt muôn trùng khó khăn, gian khổ đi đến bến bờ thắng lợi.

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" tái hiện mốc Pác Bó và quá trình đặt nền móng đường lối cách mạng giúp người xem thấm thía: độc lập là thành quả của tự lực - tự cường, của sức mạnh quy tụ và sự hy sinh.

Từ “điểm khởi đầu Pác Bó”, lòng yêu nước được khơi dậy bằng rung động trước trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần dấn thân của thế hệ đi trước, để mỗi người hôm nay thêm trân trọng và ý thức gìn giữ.

Các đại biểu khách mời đặt tay lên ngực thể hiện lời hứa đối với mong mỏi của Bác Hồ: quyết tâm xây dựng quê hương đàng hoàng hơn, to đẹp hơn (Ảnh: Hoàng Lam).

Chương trình được tổ chức theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương: Đôi tay vạch đường, Vòng tay nhân dân và Giương cao ngọn cờ, không chỉ “kể lại lịch sử”, mà “mở một cuộc đối thoại với hiện tại”.

Hình tượng xuyên suốt chương trình là “đôi bàn tay” - đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai.

Với thông điệp dân tộc từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay mình, hôm nay càng có thể đi xa hơn bằng trí tuệ, nội lực thời đại mới, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” khẳng định: mỗi cá nhân là một “bàn tay” của đất nước, khi được gắn vào mục tiêu chung và dẫn dắt bởi tầm nhìn đúng, “kỳ tích phát triển” trở nên khả thi.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nghệ An tiếp nối tình yêu đối với Bác bằng lao động, học tập và cống hiến không ngừng, để xứng đáng với niềm tin của Người (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Hoàng Thị Thái (xã Kim Liên) chia sẻ: “Chương trình được xây dựng công phu nhưng lắng đọng và sâu sắc. Các phóng sự xen kẽ giúp chúng tôi hiểu hơn về những khó khăn, gian khổ của cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, từ đó làm nổi bật lên tầm vóc thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú nhất của quê hương Nghệ An - người đã vạch đường, chỉ lối, lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi”.

Từ xã Thiên Nhẫn (Nghệ An), ông Hà Ngọc Hưng đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên để theo dõi cầu truyền hình qua màn ảnh rộng.

“Chương trình rất ý nghĩa, nhất là khi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV vừa diễn ra. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng, với di sản Bác Hồ để lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước sẽ đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn, xây dựng cơ đồ Việt Nam ngày càng rạng rỡ”, ông Hưng chia sẻ.