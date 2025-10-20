Hà Nội luôn ghi nhớ lời Bác dặn

Sinh thời, Bác nhắc: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta” nên Hà Nội phải gương mẫu ở vị trí đầu tàu để làm sao “thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Ba chữ “Thủ đô ta” chứa đựng biết bao tình cảm sâu nặng, gần gũi và sát sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Hà Nội. Hà Nội cũng là nơi ghi những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Tình cảm sâu nặng với “Thủ đô ta”

Mùa Thu lịch sử năm 1945, Hà Nội lần đầu tiên đón Bác khi Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 23/8/1945, Bác về đến Phú Gia (nay là phường Phú Thượng) và đến ngày 25/8, các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đến đón Người về ở số nhà 48 Hàng Ngang của đại thương gia yêu nước Trịnh Văn Bô. Đây chính là nơi Bác dự thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội, ngày 16/11/1959 (Ảnh tư liệu)

Theo các tư liệu lịch sử, sau này nhớ lại, Bác nói đấy là những giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời hoạt động Cách mạng khi Người về sống và làm việc ở Hà Nội. Ngày 2/9/1945, khi Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình và ra mắt Chính phủ lâm thời cũng đã mang hàm ý chọn Hà Nội là Thủ đô, sau đó Quốc hội đã chính thức công nhận điều này.

Ngay ngày làm việc đầu tiên của Chính phủ cách mạng lâm thời, Hồ Chí Minh đã nêu ra những nhiệm vụ cấp bách xây dựng đất nước, chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Phong trào hưởng ứng diễn ra sôi nổi ở khắp nơi, người dân Thủ đô nghe theo lời hiệu triệu của Bác đã không tiếc công, tiếc của để ủng hộ, có người hiến cả gia sản giúp cách mạng, giúp Nhân dân.

Sau 9 năm kháng chiến, mùa Thu lịch sử năm 1954, Hà Nội đã được đón Bác và Chính phủ trở về. Theo các tư liệu lịch sử, từ Tết Ất Mùi (1955), gần như năm nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội. Sống và làm việc tại Thủ đô trong một thời gian dài, nên Người có điều kiện đi đến nhiều nơi, các cơ sở, bệnh viện, nhà máy, trường học, đơn vị bộ đội; trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân Hà Nội. Thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh cho thấy, có 173 điểm di tích ở nội thành và 44 điểm di tích ở ngoại thành từng ghi dấu tình cảm và kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Thủ đô.

Ba chữ “Thủ đô ta” được Bác Hồ nhiều lần nhắc đến khi nói về Hà Nội cũng nói lên vị trí, trách nhiệm, gắn với vai trò tiên phong, gương mẫu của Thủ đô. Với Đảng bộ và chính quyền Hà Nội, Bác không những trực tiếp chỉ đạo, theo dõi việc lớn ở tầm chiến lược, vĩ mô và cả những công việc hết sức cụ thể, chi tiết và thiết thực hàng ngày. Trong những lời phát biểu, những bài nói chuyện tại các kỳ Hội nghị Đảng bộ Hà Nội, các đại hội đại biểu Nhân dân Hà Nội... Người rất chú ý tới vấn đề xây dựng và phát triển Thủ đô vững mạnh toàn diện. Người khẳng định "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta", nên “Thủ đô ta” phải phấn đấu để “thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Bác cũng luôn yêu cầu Hà Nội xác định và bảo đảm hoàn thành trách nhiệm vị trí "đầu tàu", vai trò "gương mẫu" với cả nước.

Nếu tính từ cuối tháng 8/1945 đến 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 17 năm sống và làm việc ở Thủ đô. Hà Nội là nơi lưu dấu ấn về những quyết sách lớn của Đảng, Chính phủ đối với đất nước trong mỗi bước đi lên nhưng cũng là nơi in đậm hình ảnh của Bác Hồ với biết bao niềm tự hào, xúc động thân thương và tình cảm đặc biệt mà Người dành cho Thủ đô.

Như ngọn đèn soi sáng

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô xác định là kim chỉ nam, ngọn đèn soi sáng để xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trong đó, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Kế hoạch số 18-KH/TU, Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, các cấp ủy Đảng tại Hà Nội đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Bằng niềm tin lớn lao, với quyết tâm, sáng tạo, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó, cộng hưởng thành sức mạnh, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển Thủ đô.

Như ở cấp TP, việc học và làm theo tư tưởng của Bác được thể hiện ở việc xây dựng phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức. Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đơn vị, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Không chỉ làm “đúng bài”, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tìm ra cách làm mới, đem lại hiệu quả thiết thực như phát hành sổ tay, xác định nội dung học và làm theo Bác theo từng năm; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực... Cách làm linh hoạt, sáng tạo, chủ động đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên trong học và làm theo tư tưởng của Bác.

Trong 71 năm qua, kể từ ngày Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng, thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội đã không ngừng phấn đấu, cố gắng vươn lên, trở thành Đảng bộ gương mẫu, đi đầu về nhiều mặt. Đồng thời, thấm nhuần sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội cũng là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm, đủ năng lực lãnh đạo và phục vụ Nhân dân trong Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đưa đất nước vươn tầm, sánh vai các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Sinh thời, Bác mong muốn Hà Nội sau chiến tranh là một Thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Hà Nội đã làm được điều đó. Hà Nội có thể tự hào báo công với Bác, thực hiện lời Bác dạy, từ TP bị tàn phá khủng khiếp trong chiến tranh, Hà Nội đã vươn lên, phát triển vượt bậc, đã và đang khẳng định vị trí trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Hà Nội đang đổi thay từng ngày, diện mạo TP khang trang, hiện đại với hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, kinh tế trọng điểm được đưa vào khai thác. Thành quả đó nhờ vào nhiều yếu tố, nhưng trong đó có nghị lực của Nhân dân Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Nguyễn Vũ