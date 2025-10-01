Bộ sách về Bác Hồ - rèn nhân cách, luyện tài năng cho thế hệ trẻ

Cả cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Người là trường học lớn, là tấm gương đạo đức, tác phong và phẩm chất cách mạng để các thế hệ thời đại mới học tập và noi theo. Sinh thời, bằng hành động, việc làm cụ thể, Bác đã luôn gợi mở rất nhiều bài học thực tế về lòng yêu nước, thương nòi, tinh thần đoàn kết, nếp sống kỷ luật, giản dị, liêm khiết, suốt đời phấn đấu hi sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bộ sách về Bác Hồ mang tên “Rèn nhân cách - Luyện tài năng” gồm 5 cuốn với 5 chủ điểm - Yêu nước, Đoàn kết, Khiêm tốn, Giản dị, Tiết kiệm của Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản năm 2024 là một món quà vô cùng quý giá đối với thế hệ trẻ. Những câu chuyện kể ngắn gọn, ý nghĩa về Bác Hồ kính yêu được giới thiệu trong bộ sách làm sáng thêm những phẩm cách cao quý của Người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa kiệt xuất suốt đời vì nước, vì nhân dân. Bộ sách là những câu chuyện về Bác Hồ được các tác giả: Tạ Văn Sang, Bùi Văn Như, Phạm Văn Hòa sưu tầm và kể lại một cách ngắn gọn, xúc tích. Ngay từ tên của bộ sách, người đọc có thể cảm nhận được sự gần gũi, giản dị, mong muốn lật giở từng trang sách để thấy được thêm những hình ảnh bình dị, những đức tính đáng quý về một con người vĩ đại. Để từ đó tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tiêu cực về đạo đức, lối sống.

Bộ sách về Bác Hồ mang tên “Rèn nhân cách - Luyện tài năng” gồm 5 cuốn với 5 chủ điểm - Yêu nước, Đoàn kết, Khiêm tốn, Giản dị, Tiết kiệm.

Cuốn sách đầu tiên trong bộ sách - Tấm gương đoàn kết do tác giả Phạm Văn Hòa sưu tầm và kể lại gồm 116 trang, in khổ 13cm x 19cm. Cuốn sách khắc họa tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ thông qua những câu chuyện cụ thể về tinh thần yêu nước, lòng thương dân, lối sống giản dị và đức tính liêm khiết. Đặc biệt, sách nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết mà Bác luôn đề cao trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Qua những bài học từ cuộc đời Bác, người đọc có thể rút ra nhiều điều bổ ích để học tập và noi theo. Mở đầu cuốn sách là những trích dẫn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”. “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn”.

Cuốn sách dùng lời văn dễ hiểu, nội dung giàu ý nghĩa và những câu chuyện đầy cảm động. 42 câu chuyện ngắn tập trung vào việc xây dựng tinh thần đoàn kết trong đời sống hằng ngày, từ các dân tộc thiểu số đến toàn thể nhân dân Việt Nam: Chính phủ đoàn kết - trang 24, Đồng bào - cội nguồn dân tộc"- trang 28, Đoàn kết toàn dân - trang 30. Đến các bài học mang tính thực tiễn như: Bài học từ chiếc đồng hồ - trang 64; Chia quả đều cho các cháu - trang 78; Một cây làm chẳng nên non - trang 71. Điều này giúp độc giả không chỉ hiểu về lý luận mà còn thấy được những ví dụ cụ thể về sự đoàn kết trong thực tiễn. Đặc biệt, những câu chuyện về sự đoàn kết trong kháng chiến như: Tết kháng chiến đầu tiên - trang 51; Cầu nối hai miền Nam Bắc - trang 97; Với các chiến sĩ người dân tộc thiểu số - trang 99… cho thấy tinh thần gắn kết bền chặt giữa các tầng lớp nhân dân. Đây là những bài học quý giá cho thế hệ trẻ hôm nay trong việc xây dựng một xã hội đoàn kết, yêu thương và cùng nhau phát triển.

“Đoàn kết” là một truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được những thắng lợi vẻ vang, giữ vững được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời. Những câu chuyện ngắn trong cuốn sách đã cho chúng ta nhiều bài học lớn: Bài học về tình cảm, sự quan tâm đối với các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam; bài học về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc để có thành công lớn… Tất cả đều mang giá trị lớn, tư tưởng lớn của Người về tinh thần đoàn kết dân tộc. Có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh tập thể, sức mạnh dân tộc để đánh thắng giặc ngoại xâm, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập. Đoàn kết để ổn định, để đổi mới, để sáng tạo, bởi “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”.

Cuốn thứ hai - Bác Hồ tấm gương yêu nước do tác giả Phạm Văn Hòa sưu tầm và kể lại gồm 73 trang, in khổ 13cm x 19cm với 30 bài viết ngắn gọn. Những trang sách, góp phần khắc họa một Hồ Chí Minh - tấm gương vĩ đại nhất, cao đẹp nhất, thuyết phục nhất của phong trào thi đua yêu nước; về phẩm chất người cộng sản kiên trung, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Qua đó, truyền cảm hứng về lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần nhân văn đến đa dạng tầng lớp độc giả. Chúng ta đều biết, lòng yêu nước không phải đặc trưng hay truyền thống của riêng một quốc gia hay dân tộc nào trên trái đất này. Nhưng đối với đất nước Việt Nam, lòng yêu nước nồng nàn dường như đã trở thành phần “bản sắc tinh hoa” nhất, có tính đại diện nhất cho truyền thống dân tộc. Bởi lẽ, lòng yêu nước đã cắm rất sâu vào thành lũy Tổ quốc, đã phân thành vô vàn nhánh tầng, để cố kết và giữ gìn cho đất nước luôn vững vàng trước sóng gió.

Xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn và thương dân vô bờ bến, muốn giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức thực dân, muốn đồng bào thoát khỏi thân phận nô lệ đã thôi thúc người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết chí đi tìm đường cứu nước khi mới vừa tròn 21 tuổi. Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách tự nhiên, như một tất yếu lịch sử, và đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, Người đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi phong ba bão táp để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và cập bến vinh quang. Người khẳng định “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. (Trang 5 - Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về lòng yêu nước). Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Tình yêu đất nước, quê hương thể hiện ở niềm tự hào về những thành tựu của văn hóa, lịch sử, truyền thống... cũng như mong muốn được bảo vệ, giữ gìn, cống hiến hết mình cho nhân dân, cho Tổ quốc. Qua những chuyện kể về Bác, chúng ta thấy một cuộc đời tận trung với nước, tận hiếu với dân và tận hiến đời mình cho dân tộc Việt Nam. Với Bác, yêu nước là đấu tranh giải phóng ách nô lệ, giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho đồng bào; yêu nước còn là xây dựng gia đình hạnh phúc, yêu văn hóa văn minh, bảo tồn, lưu truyền giá trị truyền thống văn hóa, ra sức lao động sản xuất, góp phần xây dựng đất nước nhà càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, sánh vai với các cường quốc năm châu. Bên cạnh hình ảnh một Hồ Chí Minh tận trung với nước - người anh hùng giải phóng dân tộc - là hình ảnh một Hồ Chí Minh hết mực yêu thương con người. Hai hình ảnh đó hòa quyện làm một, bổ sung cho nhau làm sáng lên phẩm chất, đạo đức Hồ Chí Minh, như: Làm sao cho các cháu được ăn no, có quần áo mặc - T18; Yêu thương cán bộ - T16; Tận trung với nước, tận hiếu với dân - T27… Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người Việt Nam đầu tiên nêu lên và gắn kết một cách tài tình giữa yêu nước với thi đua, chỉ ra mối quan hệ bản chất giữa hai phạm trù, hai thành tố này với nhau. Chính điều này đã tạo cho phong trào thi đua yêu nước tinh thần mạnh mẽ, bền vững và luôn gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Cả cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Người là trường học lớn, là tấm gương đạo đức có sức mạnh tinh thần kỳ diệu tỏa sáng cho chúng ta học tập và noi theo.

Cuốn thứ ba - Bác Hồ tấm gương khiêm tốn do tác giải Bùi Văn Như sưu tầm và kể lại gồm 71 trang, in khổ 13cm x 19cm với 32 bài viết ngắn gọn. Sự khiêm tốn của Hồ Chí Minh được tích lũy và rèn giũa trong suốt cuộc đời cách mạng; chính sự khiêm tốn đó không phải chỉ được mọi người yêu mến, kính trọng mà còn là một cách để Người học tập. Thông qua các bài viết với những luận điểm chặt chẽ và những câu chuyện có thực được kể lại, cuốn sách đã vẽ nên bức chân dung Bác, suốt cuộc đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân với đời tư trong sáng và lối sống giản dị; khắc họa một Hồ Chí Minh giản dị mà vĩ đại, đồng thời truyền cảm hứng về lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần nhân văn đến đa dạng tầng lớp độc giả. Tại trang 5 cuốn sách, những câu nói về đức tính khiêm tốn của người: “Khiêm tốn là nền tảng đạo đức của cả dân tộc Việt Nam. Ðối với bản thân tôi thì bao giờ cũng nhìn ra điều kém cỏi của mình. Ðối với đồng chí, bạn bè thì ai cũng là thầy học của mình, tìm cho được điều mình phải học tập. Ðối với kẻ thù, cần biết cái mạnh của địch, cái yếu của ta"… Qua mỗi câu chuyện nhỏ, chúng ta có thể thấy đức tính khiêm tốn của Bác được thể hiện ngay trong cuộc sống đời thường, từ cách ăn mặc đến cách nói, cách viết, hay cách tiếp xúc với quần chúng. Đường đường là vị Chủ tịch nước, nhưng quần áo Bác mặc thường ngày chỉ là bộ kaki màu vàng, bộ bà ba nâu với đôi dép cao su,… Từng câu chuyện ngắn đã khắc họa rõ nét những hành động, lời nói khiêm tốn, giản dị của Người. Sự khiêm tốn của Bác Hồ được tích lũy và rèn rũa trong suốt cuộc đời cách mạng, mỗi câu chuyện đều để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc và quý báu. “Không nhận huân chương” - T59, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II, các đại biểu quyết định trao tặng Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao Vàng nhưng Bác không nhận vì Bác cảm thấy chưa xứng đáng, vì lúc bấy giờ miền Nam chưa giải phóng thì Bác chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bài học khiêm nhường - T11; Tôn trọng đồng bào - T40; Xưng “cháu” với dân - T35… Những hành động này không chỉ thể hiện phẩm chất cao đẹp mà còn phản ánh một tư tưởng lớn của Bác.

Những cuốn sách tìm hiểu về Bác Hồ được các bạn nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh yêu thích.

Cuốn thứ tư - Bác Hồ tấm gương giản dị do tác giả Tạ Văn Sang sưu tầm và kể lại gồm 103 trang, in khổ 13cm x 19cm với 33 bài viết ngắn gọn. Qua từng trang sách, hình ảnh vị Lãnh tụ kính yêu hiện lên vừa chân thực vừa sống động: “Người là Cha, là Bác, là Anh” với lối sống vô cùng khiêm tốn và giản dị. Ít có vị lãnh tụ nào mà hình ảnh đọng lại trong tâm trí người dân lại gần gũi, bình dị đến thế. Bác Hồ không chỉ là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, ở Người còn toát lên hình ảnh giản dị, khiêm tốn, gần gũi mà ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội. Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những câu chuyện kể về đức tính giản dị của Bác, qua đó thấy được sự gần gũi và tấm lòng vị tha, nhân ái của Bác Hồ đối với nhân dân.

Tại trang 5 của cuốn sách, Người nói về lối sống và đức tính giản dị:“Nhân dân ta sẵn có truyền thống tốt đẹp là lao động cần cù, sinh hoạt giản dị, lại có tinh thần yêu nước nồng nàn. Chúng ta cần phát huy truyền thống và tinh thần ấy. Cán bộ phải ra sức tuyên truyền, giải thích và làm gương mẫu…”. “… cần dạy cho họ các tác phong gian khổ, cần cù, giản dị, chất phác của công nhân và nông dân, để thanh niên, học sinh ra sức xây dựng đời sống mới và giải quyết những khó khăn trong việc học tập của mình". Tấm gương giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đó là đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và thanh bạch. Nơi ở đơn sơ - T7; Tư trang giản dị - T11; Trang phục của Bác - T27; Đi làm ruộng với nông dân - T70; Đời sống của dân quân trọng hơn - T60; Dành cho các cháu - T77; Chuyện người sửa dép giúp Bác - T85… Dù là anh Văn Ba phụ bếp trên tàu Đô đốc Latouche Tréville, là nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc trong những năm tháng đầy khó khăn ở thủ đô Paris, nước Pháp, sau này là một vị lãnh tụ sống kham khổ nơi chiến khu trong những năm kháng chiến, hay là một vị nguyên thủ quốc gia sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Hà Nội, vẫn là một Hồ Chí Minh hết sức giản dị, yêu lao động. Với cương vị Chủ tịch nước, Bác chọn ngôi nhà sàn đơn sơ làm nơi ở và nơi làm việc. Trong cách ăn mặc, Người cũng hết sức giản dị, không cầu kì. Trong sinh hoạt hằng ngày, Người luôn đặt cho mình một kỷ luật hết sức chặt chẽ, giữ nếp trật tự, ngăn nắp gọn gàng, thường xuyên chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe, sắp xếp thời gian thực hiện mọi công việc thật hợp lý và có hiệu quả cao nhất. Là người bạn lớn của nhân dân các dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đem tấm lòng chân thành và khiêm tốn, cả sự tinh tế đầy chất nhân văn và tình người để thắt chặt tình hữu nghị, đưa thế giới đến với Việt Nam và đem hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Cả cuộc đời, Người luôn hết lòng yêu thương con người, yêu thiên nhiên, yêu tất cả sự sống. Người đặc biệt kính già, yêu trẻ, thương bộ đội, chiến sỹ dân công. Người “nâng niu tất cả, chỉ quên mình”. Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành bất tử và mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho mọi lớp người noi gương, học tập và đang phấn đấu cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuốn thứ năm - Bác Hồ tấm gương tiết kiệm do tác giả Tạ Văn Sang sưu tầm và kể lại gồm 91 trang, in khổ 13cm x 19cm với 33 bài viết ngắn gọn về tính tiết kiệm. Tiết kiệm là đức tính cần có của mỗi con người và là một trong những nội dung luôn được Bác Hồ rất mực coi trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm. Cuốn sách là nguồn cảm hứng vô tận, giúp mỗi chúng ta sống khiêm tốn và luôn phấn đấu vì sự nghiệp lớn lao của dân tộc. Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương, hình thức. Bác Hồ đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ ăn, ở đến phương tiện sử dụng phục vụ công việc hàng ngày. Người đưa ra nhiều lời kêu gọi tinh thần tiết kiệm của mọi ngành, mọi cấp và được toàn thể cán bộ, nhân dân tích cực ủng hộ và làm theo. Những quan điểm về tiết kiệm một cách gần gũi, dễ hiểu và giúp mọi người ai cũng có thể thực hành tiết kiệm được. Tại trang 5 - Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đức tính tiết kiệm: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ”. “Giấy bút, vật liệu, đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai ba lần”. Trong sinh hoạt thường ngày, Người ăn mặc rất giản dị, nơi ở cũng đơn sơ, Người quan niệm: tiết kiệm từ những việc nhỏ thì sẽ thành được điều to tát, nhờ tiết kiệm “mà lợi cho dân rất nhiều”.

Theo Bác Hồ, tiết kiệm là chi tiêu, sử dụng có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ nhằm giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền của, thời gian, công sức nhưng vẫn đạt được mục tiêu xác định. Mục đích của tiết kiệm là để tích lũy tiền của, thời gian, công sức cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao mức sống của nhân dân. Người đã chỉ ra 3 nội dung cơ bản của việc tiết kiệm, đó là: Tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời giờ và tiết kiệm tiền của. Bản thân Bác đã trở thành tấm gương sáng trong việc thực hành tiết kiệm: Chắt chiu và rộng rãi - T10; Đôi dép làm bằng lốp ô tô - T24; Bác Hồ tăng gia sản xuất - T35… Bác Hồ của chúng ta cũng rất tiết kiệm trong việc sử dụng quần áo. Những người sống cùng thời và các cán bộ giúp việc cho Bác đều chứng kiến Bác chỉ dùng 2 bộ quần áo bằng vải kaki để tiếp khách trong nước và khách quốc tế. Hàng ngày Bác mặc quần áo lụa nâu may kiểu bà ba. Áo của Bác rách, có khi vá đi vá lại vài lần Bác mới cho thay. Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Bác, được ông Cần (người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà rưng rưng nước mắt, bà nói với ông Cần thay áo gối khác cho Bác dùng nhưng Bác chưa đồng ý. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá. (Tiết kiệm trong sinh hoạt - T62).

Thật cảm động, Bác luôn luôn nhắc đến việc tiết kiệm là vì dân nghèo. Bác Hồ không chỉ nhắc nhở nhân dân ta tiết kiệm vật chất, mà Bác cũng nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải tiết kiệm thời giờ. Bác đem đến cho chúng ta những tư tưởng lớn, một cuộc sống hạnh phúc, ấm no, một đất nước độc lập, tự do. Phong cách sống cao đẹp của Người đã cho chúng ta những bài học lớn: giản dị, tiết kiệm vì nước, vì dân, quên mình vì mọi người. Đó chính là đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh (Học và làm theo gương Bác - T80). Từ những mẩu chuyện về Bác Hồ trong tập sách, chúng ta có thể rút ra được bài học vô cùng ý nghĩa về đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác. Mặc dù Bác là người có địa vị cao, là vị lãnh tụ thiên tài của cả dân tộc nhưng Bác luôn giữ cho mình sự giản dị và tiết kiệm. Học tập Bác mỗi chúng ta phải làm theo Bác, học thực chất, làm thực chất, học và làm theo bằng chính trách nhiệm của mỗi người.

Gấp lại bộ sách, lắng đọng trong mỗi người đọc là hình ảnh một con người vô cùng vĩ đại. Sáng ngời về tinh thần yêu nước, về đạo đức và phẩm chất cách mạng; những bài học về các đức tính: Đoàn kết, Khiêm tốn, Giản dị, Tiết kiệm qua những câu chuyện ngắn gần gũi trong cuộc sống hằng ngày của Người, với những bài học sâu sắc mà hết sức giản dị, dễ hiểu. Cả cuộc đời Người hành động để cứu dân, cứu nước, cho nước nhà được độc lập, đồng bào ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, mọi người tiến bộ, sống nhân ái, hạnh phúc - đó là lẽ sống của Người. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo để làm một người cách mạng, một người công dân tốt hơn. Bác đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân tộc một di sản cao quý đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất, đạo đức, tác phong của người cách mạng, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách dân tộc và của loài người.

Tại chương trình Giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Yêu cầu cấp thiết không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tầm cao mới, tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc". Có thể nói cuộc đời và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử và đời sống tâm hồn dân tộc Việt Nam; là dòng máu đỏ tươi chảy trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt. Đó chính là chất người cộng sản tỏa ánh hào quang soi đường chỉ lối cho mọi thế hệ người Việt, cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta.

Qua bộ sách, có thể mỗi chúng ta sẽ có cảm nhận khác nhau nhưng bao trùm lên tất cả là tình cảm trân trọng biết ơn, giúp chúng ta hiểu thêm về nhân cách của Bác Hồ, đồng thời là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ học tập và noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Người, là cơ hội để mỗi người tự nhìn nhận lại bản thân, từ đó tiếp thu và giữ gìn những giá trị quý báu mà Bác đã để lại.

Nguyễn Minh Trang