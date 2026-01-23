Đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới.

14h cùng ngày, Đại hội XIV của Đảng tổ chức phiên bế mạc, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Theo thông lệ, tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV sẽ ra mắt Đại hội.

Sau phiên bế mạc sẽ diễn ra cuộc họp báo, thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, chiều 22/1 (Ảnh: Nhân Dân).

Như Dân trí thông tin, trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết) có 10 Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Trung ương khóa mới.

Trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Trung ương khóa XIV gồm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (tính cả Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công) gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.