Truy tìm con cá sấu nổi trong ao nhà dân

Ngày 15/5, lãnh đạo xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau) cho biết có việc người dân trình báo phát hiện cá sấu nổi trong ao. Lực lượng chức năng địa phương đang rà soát, tính toán phương án để vây bắt con cá sấu này.

Hình ảnh con cá sấu nổi trong ao (Ảnh: CTV).

Trước đó, gia đình chị N. (trú tại ấp 7, xã Tân Lộc) phát hiện con cá sấu nổi trên mặt nước ao phía sau nhà.

Con cá sấu ước nặng hơn 10kg. Người dân đã ghi lại hình ảnh và báo cho chính quyền địa phương.

Được biết, khoảng một tuần trước, hàng xóm nhà chị N. cũng phát hiện một con cá sấu trong ao nước nhưng không bắt được. Gia đình chị N. nghi có thể con cá sấu này cũng chính là con xuất hiện tuần trước.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện không ít hình ảnh cá sấu nổi trên sông được chỉnh sửa bằng AI (trí tuệ nhân tạo).

Như hồi tháng 3, tại Cà Mau lan truyền ảnh cá sấu nổi trên sông Chắc Băng (xã Thới Bình). Hình ảnh sau đó được địa phương xác định là không có thật, do một thanh niên tạo ra bằng AI để dọa em gái đòi tắm sông.

Đầu tháng 5, người dân trình báo xuất hiện 2 con cá sấu nổi trên mặt nước ở xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long). Công an qua quá trình xác minh đã khẳng định hình ảnh này sai sự thật, do một thanh niên dùng AI cắt ghép để trêu đùa.