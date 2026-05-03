Ghép ảnh 2 con cá sấu bằng AI: Trò đùa có thể phải trả giá

Liên quan vụ việc lan truyền hình ảnh 2 con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần, Công an xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long cho biết thông tin này là sai sự thật. Cơ quan công an xác định hình ảnh trên có dấu hiệu được chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Trao đổi về vụ việc, luật sư Hà Thị Khuyên, Văn phòng Luật sư Nhân Chính, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho rằng đây là mặt trái của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo thiếu trách nhiệm.

Theo luật sư, AI nếu được sử dụng để phục vụ công việc, học tập và đời sống hằng ngày là công cụ hữu ích. Tuy nhiên, việc dùng AI để tạo hình ảnh giả, tin giả nhằm câu view, câu like hoặc trêu đùa là hành vi đáng lên án.

Luật sư Khuyên phân tích, hành vi này không chỉ gây hoang mang cho một vài cá nhân mà còn có thể tác động xấu tới cộng đồng dân cư sống quanh khu vực sông. Bên cạnh đó, việc tung tin sai sự thật còn làm lãng phí thời gian, công sức xác minh, tìm kiếm của cơ quan chức năng.

2 con cá sấu được tạo ra từ AI (Ảnh: D.M.).

Theo luật sư, hành vi tạo dựng hình ảnh giả rồi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Với hành vi này, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt 10-20 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Luật sư Khuyên cũng cho rằng, trong trường hợp sự việc gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, người đăng tải thông tin sai sự thật có thể phải bồi thường thiệt hại nếu hành vi gây thiệt hại thực tế cho tổ chức, cá nhân khác.

Từ vụ việc trên, luật sư khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tránh việc sản xuất ảnh giả, tin giả, đưa thông tin sai sự thật khiến sự việc chạm đến ngưỡng bị xử lý trách nhiệm pháp lý.

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức đăng tải hình ảnh, thông tin sai sự thật, người dân cần tố cáo, phản ánh tới cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn hệ lụy từ việc lan truyền thông tin sai sự thật.

Trước đó, khoảng 18h ngày 1/5, hai cha con ở xã Tiểu Cần trình báo việc trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện 2 con cá sấu, trọng lượng khoảng 100kg, nổi trên mặt nước tại khu vực sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiểu Cần đã báo cáo UBND xã, phối hợp các phòng, ban ngành và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long tổ chức tìm kiếm. Lực lượng chức năng dùng xuồng máy kiểm tra phạm vi khoảng 3km quanh khu vực được cung cấp, song không phát hiện cá sấu.

Quá trình xác minh, công an mời ông L.T.V. và con trai là L.G.D. làm việc. Tại cơ quan công an, D. thừa nhận đã chụp lại cảnh sông Tiểu Cần rồi dùng AI ghép thêm hình ảnh 2 con cá sấu với mục đích trêu đùa, không lường trước hậu quả. Công an xã Tiểu Cần đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.