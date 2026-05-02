Vụ 2 con cá sấu xuất hiện trên kênh: Dùng AI cắt ghép để trêu đùa

Liên quan vụ Đi tập thể dục, phát hiện 2 con cá sấu nổi trên mặt nước, tối 2/5, Công an xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) đã có thông báo bác bỏ thông tin trên. Cơ quan công an khẳng định việc người dân 2 cá sấu xuất hiện ở khu vực sông Tiểu Cần là sai sự thật, hình ảnh trên có dấu hiệu chỉnh sửa bằng AI.

Cơ quan công an làm việc với người cung cấp tin giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, qua thông tin phản ánh, sáng cùng ngày, Công an xã Tiểu Cần phối hợp các phòng, ban ngành thuộc UBND xã và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long đã dùng xuồng máy tổ chức tìm kiếm trong phạm vi khoảng 3km khu vực do người dân cung cấp tuy nhiên không phát hiện cá sấu.

Qua xác minh lực lượng chức năng nhận định hình ảnh do người dân cung cấp có dấu hiệu chỉnh sửa bằng công nghệ AI nhằm cung cấp thông tin sai sự thật.

Công an xã phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời người cung cấp thông tin trên là ông L.T.V. (SN 1978) và con trai là L.G.D. (SN 2004) đến làm việc.

2 con cá sấu được tạo ra từ AI (Ảnh: Mạng xã hội).

Tại cơ quan công an, D. đã thừa nhận hình ảnh 2 con cá sấu nổi trên sông do D. cung cấp cho cơ quan công an là giả, được tạo dựng từ ảnh chụp cảnh sông Tiểu Cần rồi ghép thêm hình cá sấu với mục đích trêu đùa, mà D. không lường trước được hậu quả, gây hoang mang dư luận trong người dân.

Công an xã Tiểu Cần đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 18h ngày 1/5, trong lúc đi tập thể dục, 2 cha con ở xã Tiểu Cần phát hiện 2 con cá sấu (trọng lượng khoảng 100kg) nổi lên tại khu vực sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6, khu vực chuẩn bị thi công. Sau đó, cả 2 đã chụp hình lại và trình báo cơ quan công an.

Nhận thông tin, Công an xã Tiểu Cần đã báo cáo UBND xã và phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, xác minh vụ việc. Đồng thời khuyến cáo người dân không lại gần khu vực bờ kè, không xuống sông tắm, đánh bắt cá hoặc tụ tập hiếu kỳ, đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ em. Khi phát hiện thêm dấu hiệu cá sấu xuất hiện, người dân cần nhanh chóng thông tin đến chính quyền địa phương, Công an xã Tiểu Cần.