Trung tá Nguyễn Xuân Trung làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Ngày 27/5, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Trung tá Nguyễn Xuân Trung (Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an) được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Thiếu tướng Dương Đức Hải thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định cho Trung tá Nguyễn Xuân Trung (Ảnh: Cục C07).

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, việc Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Xuân Trung giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, những đóng góp và kinh nghiệm công tác của Trung tá Trung trong thời gian qua.

Thiếu tướng Hải mong muốn, sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới, Trung tá Nguyễn Xuân Trung sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người cán bộ công an nhân dân; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Xuân Trung khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.