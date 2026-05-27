Công an vượt đồi núi tìm thí sinh, đưa phụ huynh đột quỵ vì nắng đi cấp cứu

Vượt 14km đường đồi núi tìm thí sinh

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Nghệ An năm nay là kỳ thi đầu tiên được tổ chức kể từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp, cũng là kỳ thi diễn ra trong thời điểm địa phương này bước vào cao điểm nắng nóng. Trong 2 ngày thi, nền nhiệt được ghi nhận ở nhiều nơi đạt ngưỡng 37-39 độ C.

Kỳ thi khép lại với hình ảnh đẹp về nỗ lực cho ước mơ của các sĩ tử, về những yêu thương, kỳ vọng của các phụ huynh cùng sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện và công an cơ sở.

Công an xã Mường Xén dùng ô tô chuyên dụng chở thí sinh M.T.B. đến điểm thi kịp giờ (Ảnh: N. Cường).

Hình ảnh chiếc xe chuyên dụng của Công an xã Mường Xén (Nghệ An) lao qua cung đường rừng quanh co để đưa thí sinh có mặt tại điểm thi trước giờ làm bài đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân.

Trung tá Trần Thế Nghĩa, Trưởng Công an xã Mường Xén cho biết, sự việc diễn ra vào sáng 25/5, trước thời điểm bước vào môn ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

“Chúng tôi nhận được điện thoại của cô Lương Thị May (Trường THCS Phà Đánh, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An) nhờ giúp đỡ vì không thấy em M.T.B., học sinh Trường THCS Phà Đánh, có mặt tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn đóng trên địa bàn. Cô May thông tin em B. có ý định bỏ thi do hoàn cảnh gia đình”, Trung tá Nghĩa cho biết.

Trong tình thế khẩn cấp, Trung úy Nghĩa yêu cầu tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi cùng cô May nhanh chóng đến nhà em B. để xác minh, hỗ trợ kịp thời.

Từ điểm thi đến nhà em B. phải vượt qua 14km, hơn một nửa là đường đồi núi quanh co. Khi tổ công tác và cô giáo có mặt, bố mẹ em B. không có nhà.

Nữ sinh B. cho biết bố mẹ đi làm thuê trong miền Nam, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không muốn con gái thi lên cấp 3, sợ không có điều kiện nuôi ăn học.

Công an xã Tương Dương (Nghệ An) hỗ trợ phụ huynh tích hợp tài khoản an sinh vào ứng dụng VNeID (Ảnh: T. Thủy).

Sau khi được cô giáo và công an vận động, thuyết phục, nữ sinh người Khơ Mú này đã đồng ý đi thi. Quãng đường cả đi lẫn về dài gần 30km, chiếc xe cảnh sát liên tục phát tín hiệu ưu tiên, kịp đưa em B. đến điểm thi.

“Cháu được bố trí ở tại khu ký túc xá của THPT Kỳ Sơn. Công an xã phối hợp hội đồng thi, giáo viên phụ trách của Trường THCS Phà Đánh và các đội thiện nguyện hỗ trợ cháu và thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số dự thi tại đây các suất ăn đảm bảo chất dinh dưỡng trong thời gian thi.

Cháu B. chia sẻ đã hoàn thành cả 3 bài thi, chưa biết kết quả như thế nào nhưng chúng tôi rất vui vì cháu đã tham dự kỳ thi và cố gắng rất cao”, Trung tá Nghĩa thông tin.

20 phút “vã mồ hôi” vượt quãng đường 2km chở người nhà thí sinh đi cấp cứu

Sáng 26/5, tiếng trống báo hết thời gian thi môn cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THTP Hoàng Mai (Nghệ An) vang lên, một nam phụ huynh bất ngờ đổ ập xuống mặt đường. Nghe tiếng hô hoán, Đại úy Trịnh Xuân Thắng (Công an phường Hoàng Mai) đang làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng chạy lại.

Thời điểm này, người đàn ông ngất xỉu, vã mồ hôi, mặt rớm máu do va đập.

Sau khi sơ cứu, nam phụ huynh không có dấu hiệu tỉnh lại, nghi ngờ người này bị đột quỵ, Đại úy Thắng cùng một nam sinh lớp 10 trong đội tình nguyện tiếp sức mùa thi cõng người đàn ông lên xe chuyên dụng để đến cơ sở y tế.

Công an phường Hoàng Mai (Nghệ An) hỗ trợ đưa phụ huỵnh nghi đột quỵ đến cơ sở y tế (Ảnh chụp màn hình).

“Lúc này các thí sinh đang ra về, khu vực trước cổng trường tắc cứng kéo dài. Tôi liên tục phát tín hiệu ưu tiên, gọi qua loa đề nghị người dân nhường đường cho xe di chuyển.

Vị phụ huynh này bắt đầu co giật. Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhưng đường quá đông không thể di chuyển. Phải mất gần 10 phút với sự hỗ trợ của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ chúng tôi mới vượt qua đoạn ách tắc”, Đại úy Thắng chia sẻ.

Vị phụ huynh được đưa đến bệnh viện cách điểm thi hơn 2km. Sau khi kiểm tra, xác định danh tính phụ huynh là ông N.V.T. (SN 1961, trú cùng địa phương), Đại úy Thắng liên hệ Tổ bảo vệ an ninh cơ sở thông báo tới người nhà.

Theo chia sẻ của người nhà, sáng cùng ngày ông T. đưa cháu đến điểm thi. Nhiều khả năng do tuổi già, chờ cháu dưới trời nắng kéo dài nên ông bị đột quỵ.

Sau khi bác sĩ thông tin bệnh nhân T. đã qua giai đoạn nguy hiểm, Đại úy Thắng mới yên tâm rời đi.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, bên cạnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các điểm thi, công an các đơn vị tại Nghệ An đã hỗ trợ kịp thời các trường hợp thí sinh ngủ quên hay quên giấy tờ.

Lực lượng công an các xã nơi có điểm thi cũng tranh thủ hỗ trợ phụ huynh tích hợp tài khoản an sinh xã hội vào ứng dụng VNeID, tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng đến người dân.