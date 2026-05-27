Công an cảnh báo hậu quả từ việc đốt rơm rạ trên cánh đồng

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời tiết mùa hè duy trì nắng nóng kéo dài, hanh khô kết hợp với gió lớn khiến lửa từ việc đốt rơm rạ rất dễ cháy lan sang khu vực xung quanh như nhà ở, kho chứa vật liệu, đường dây điện… Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng người dân.

Đốt rơm rạ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường... (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Ngoài nguy cơ cháy nổ, việc đốt rơm rạ còn tạo ra lượng lớn khói bụi, gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Khói từ các đám đốt rơm rạ che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào buổi chiều tối và ban đêm.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra các vụ cháy xuất phát từ việc đốt đồng sau thu hoạch. Nhiều trường hợp ngọn lửa cháy lan nhanh, khó kiểm soát do gặp gió lớn và vật liệu dễ cháy xung quanh.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân tuyệt đối không đốt rơm rạ tùy tiện sau thu hoạch. Cần áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp như thu gom để làm phân bón hữu cơ, trồng nấm, chăn nuôi hoặc tái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp.

Trường hợp cần xử lý rơm rạ, phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và không làm ảnh hưởng đến môi trường, giao thông và khu dân cư xung quanh.