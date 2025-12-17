Đoạn đường gần 500m đội vốn hơn 36 tỷ đồng đã thông tuyến

Ngày 16/12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết dự án đường Nguyễn Trãi nối dài, đi qua khu phố 7, phường Đông Hà đã được đấu nối với quốc lộ 9.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hà, các hạng mục trên đường Nguyễn Trãi nối dài cơ bản hoàn thành, phương tiện có thể lưu thông. Nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục phụ trợ cuối cùng. Đây là dự án chậm tiến độ suốt nhiều năm.

Đường Nguyễn Trãi nối dài tại phường Đông Hà đã thông tuyến (Ảnh: Nhật Anh).

“Người dân chúng tôi đã chờ đợi đoạn đường này hơn một thập kỷ. Nay công trình hoàn thiện, thông tuyến ra quốc lộ 9 giúp việc đi lại thuận lợi hơn, ai cũng mừng”, chị Nguyễn Thị Linh, sinh sống gần đường Nguyễn Trãi chia sẻ.

Như Dân trí đã phản ánh, dự án đường Nguyễn Trãi nối dài được khởi công từ năm 2011 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 7,6 tỷ đồng.

Đến năm 2013, dự án bị đình trệ và ngừng thi công do không được bố trí vốn. Dự án “đắp chiếu” suốt nhiều năm sau đó gây bức xúc trong dư luận và người dân địa phương.

Để tháo gỡ vướng mắc, cuối năm 2020, UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (cũ) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi mới, điều chỉnh quy mô đầu tư dự án đường Nguyễn Trãi nối dài lên 24 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 472m.

Đến tháng 4/2022, dự án tiếp tục được điều chỉnh, tăng tổng mức đầu tư lên tới 44 tỷ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng gần 33,2 tỷ đồng), tăng gấp 6 lần so với con số ban đầu.

Đường Nguyễn Trãi nối dài thời điểm chưa đấu nối vào quốc lộ 9 (Ảnh: Nhật Anh).

Sau khi được điều chỉnh mức đầu tư, đoạn đường gần 500m gấp rút được thi công, thế nhưng khi gần hoàn thành lại vướng thủ tục đấu nối, khiến khoảng 20m đầu đường Nguyễn Trãi giao với quốc lộ 9 bị đình trệ, cỏ mọc um tùm, các phương tiện không thể lưu thông.

Tháng 8 vừa qua, sau khi hoàn thành thủ tục đấu nối với quốc lộ 9, dự án đường Nguyễn Trãi nối dài tiếp tục được triển khai, đến nay cơ bản hoàn thành.