Trộm cáp điện ở cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây thiệt hại 9 tỷ đồng

Ngày 3/6, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng liên quan việc mất trộm hệ thống dây điện, thiết bị điện chiếu sáng dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua thành phố Đồng Nai.

Nhân viên Ban quản lý dự án Thăng Long kiểm tra cáp điện chiếu sáng bị trộm (Ảnh: Hoàng Việt).

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long, hiện đơn vị triển khai tái lập hệ thống chiếu sáng tại nút giao quốc lộ 1A thuộc dự án, sau khi phát hiện tình trạng mất cắp thiết bị với quy mô lớn. Ban quản lý dự kiến huy động máy móc, nhân lực và vật tư để lắp đặt mới toàn bộ hệ thống bị đánh cắp.

Trong tháng 6, các đơn vị sẽ thi công tái lập hạ tầng, kéo lại cáp điện, hoàn thiện hệ thống và sau đó đấu nối, chạy thử trước khi bàn giao. Chi phí khắc phục thiệt hại do mất cắp sơ bộ ước tính khoảng 9 tỷ đồng.

Thời gian qua, hệ thống chiếu sáng tại khu vực nút giao quốc lộ 1A (đoạn xã Xuân Hòa, thành phố Đồng Nai) thường xuyên bị hư hỏng do mất cắp nhiều hạng mục thiết bị hạ tầng điện. Trong đó, tổng chiều dài cáp bị lấy trộm là hơn 13km. Ngoài ra, nhiều ống luồn cáp cũng bị đào lên, phá hỏng, khiến toàn bộ hệ thống không thể đảm bảo vận hành.

Ban quản lý dự án Thăng Long đã gửi văn bản đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ công trình, tránh tái diễn tình trạng mất cắp tài sản.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua xã Xuân Hòa, thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, tình trạng mất cắp hạ tầng điện xảy ra thường xuyên tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Việc mất cắp không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản quốc gia mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, đặc biệt các khu vực nút giao có mật độ phương tiện cao.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khởi công tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, khai thác từ ngày 29/4/2023. Tuyến cao tốc có điểm đầu nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Lâm Đồng và điểm cuối ở nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ở thành phố Đồng Nai. Vận tốc thiết kế của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tối đa 120 km/h và tối thiểu 60km/h.