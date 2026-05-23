Tri ân các thế hệ phụ nữ giải phóng miền Đông Nam Bộ

Sáng 23/5, tại Hội trường Sư đoàn 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sư đoàn 5 tổ chức họp mặt truyền thống Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ lần thứ 26 năm 2026.

Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Quân khu 7, Sư đoàn 5; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, TPHCM qua các thời kỳ và nguyên cán bộ Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng họp mặt (Ảnh: Báo Tây Ninh).

Về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định, những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của phụ nữ miền Đông “gian lao mà anh dũng”.

Theo ông Quyết, trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, hình ảnh người phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ luôn tỏa sáng với phẩm chất kiên trung, bất khuất, giàu lòng yêu nước và đức hy sinh cao cả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt (Ảnh: Báo Tây Ninh).

Sau ngày đất nước thống nhất, các thế hệ phụ nữ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tích cực lao động, sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ miền Đông thông qua phóng sự tư liệu về Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh trao hoa, quà tri ân nguyên cán bộ, nhân viên Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ và nguyên Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ qua các thời kỳ.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tây Ninh tặng hoa, quà chúc mừng đại biểu về dự họp mặt (Ảnh: Báo Tây Ninh).

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức chuyển giao đăng cai tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 27 năm 2027 cho Hội LHPN Đồng Nai.

Trước đó, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Sư đoàn 5 và tượng đài tại đơn vị.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.