Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: An toàn là mệnh lệnh trong lao động, sản xuất

Ngày 28/1, tại Quảng Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19.

Đoàn công tác cũng đến thăm Công ty 35 và Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp xuống hầm lò để thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các khu kỹ thuật dưới độ sâu 320m (Ảnh: V.C.).

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp tới các công trường khai thác, khu sản xuất, chế biến để thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, người lao động. Đồng thời, Đại tướng nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Vượt khó, giữ vững sản xuất và thu nhập

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các đơn vị cho biết thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do biến động thị trường và điều kiện khai thác ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, tổ chức sản xuất khoa học.

Các đơn vị phát huy nội lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả điều hành, từ đó hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Doanh thu, lợi nhuận cơ bản được giữ vững; thu nhập của người lao động từng bước được nâng lên trong điều kiện còn nhiều thách thức.

Cùng với đó, các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tiếp tục được quan tâm, góp phần ổn định tư tưởng, tạo động lực để cán bộ, công nhân yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và Binh đoàn.

Đáng chú ý, các đơn vị đã chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp chính quy; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp. Công tác hậu cần, y tế được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện lao động đặc thù.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác nghe lãnh đạo Công ty 35 giới thiệu sơ đồ khu vực khai thác than của đơn vị (Ảnh: V.C.).

An toàn là mệnh lệnh, là trách nhiệm và danh dự

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và những kết quả nổi bật của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19, trong đó có Công ty 35 và Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, những kết quả đạt được không chỉ góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, mà còn trực tiếp đóng góp cho sự phát triển chung của Quân đội và đất nước.

Từ thực tiễn hoạt động của các đơn vị, Đại tướng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, trong điều kiện lao động tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn trong lao động, sản xuất. Các đơn vị phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để người lao động chấp hành nghiêm các quy định về an toàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà Tết tặng đại diện người lao động Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc (Ảnh: V.C.).

Ông cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường, nhất là ở những khâu, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mỗi cán bộ, công nhân cần nâng cao ý thức tự giác, coi an toàn là mệnh lệnh, là trách nhiệm và danh dự của người quân nhân, người lao động trong Quân đội.

Bên cạnh đó, ông đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 19 tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Vai trò của các tổ chức quần chúng cần được phát huy trong động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động các đơn vị. Ông mong muốn Binh đoàn 19 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.