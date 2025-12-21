Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì các hoạt động tri ân tại Cao Bằng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 21/12, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm trưởng đoàn tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân tại tỉnh Cao Bằng.

Bộ Quốc phòng luôn dành sự quan tâm tới cội nguồn cách mạng Tam Kim

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo. Đây là địa danh lịch sử đặc biệt, nơi ghi dấu sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ghi cảm tưởng vào sổ vàng lưu niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cùng đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Tiếp nối hành trình tri ân, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Tam Kim.

Tại đây, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe những chia sẻ chân tình của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao 30 suất quà gửi tặng các đối tượng chính sách tại xã Tam Kim.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với mảnh đất quê hương cội nguồn cách mạng Tam Kim nói riêng và Cao Bằng nói chung, tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, triển khai chính sách hậu phương Quân đội, mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh đầu tư

Cũng trong ngày 21/12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn những năm qua, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương,...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương, dâng lễ kính viếng, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Trong đó, công tác bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; công tác biên phòng được triển khai đồng bộ, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, quan hệ giữa chính quyền, các ngành và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc được củng cố và phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự vui mừng, chúc mừng những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát thực tiễn để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đề nghị tỉnh nhanh chóng xử lý các vấn đề liên quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo đang chịu tác động trực tiếp của thiên tai, sạt lở; chủ động triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn nguy cơ hư hỏng, mất mát di tích.

Đồng thời, tỉnh Cao Bằng cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp căn cơ, lâu dài; việc xử lý phải bảo đảm vừa đúng quy định của pháp luật về di sản, vừa đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, không để chậm trễ gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh tập trung triển khai hiệu quả ba chương trình phát triển lớn đã xác định, gồm: Phát triển văn hóa gắn với du lịch; phát triển kinh tế biên mậu; phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững.

Tỉnh cũng cần tập trung thực hiện các khâu đột phá, trong đó ưu tiên xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược; thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn với nâng cao hạ tầng viễn thông, internet và triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số.

Về quốc phòng, an ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ổn định, lâu dài trên tuyến biên giới, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong bảo đảm an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhất là phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ vững chắc địa bàn.