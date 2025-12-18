Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321 hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

Theo nghị định của Chính phủ, việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính phải được lấy ý kiến nhân dân ở những đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Cụ thể, trường hợp thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở tất cả các đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh đó.

Trường hợp thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã, UBND cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã đó.

Chính phủ quy định trên 50% người dân đồng ý mới tiếp tục lập đề án sáp nhập tỉnh, xã (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Chính quyền cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phát Phiếu lấy ý kiến hộ gia đình theo mẫu.

UBND cấp tỉnh sẽ quyết định các hình thức phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình cho phù hợp hoặc giao UBNĐ cấp xã quyết định đối với từng đơn vị cụ thể.

Chính phủ khuyến khích áp dụng hình thức lấy ý kiến điện tử thông qua trang, cổng thông tin điện tử của địa phương hoặc mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợр pháp, các phần mềm điện tử theo quy định của pháp luật.

Theo quy định mới của Chính phủ, báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính phải nêu rõ quá trình tổ chức lấy ý kiến, tổng số hộ gia đình trên địa bàn, số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, số hộ gia đình đồng ý, số hộ gia đình không đồng ý đối với từng đơn vị hành chính cấp xã, các ý kiến khác (nếu có).

Nếu kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh) tán thành thì cơ quan xây dựng đề án tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND cấp tỉnh để xem xét, cho ý kiến.

Kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã nếu đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng đơn vị hành chính cấp xã) tán thành thì cơ quan xây dựng đề án tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND cấp tỉnh, cấp xã để xem xét, cho ý kiến.

Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã không tổ chức HĐND thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo hoàn thiện Đề án gửi HĐND cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Chính phủ quy định kết quả lấy ý kiến nhân dân phải được công khai trên các trang, cổng thông tin của địa phương và trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Khi phát hiện có sai sót về kết quả lấy ý kiến nhân dân, công dân và tổ chức có quyền kiến nghị với UBND nơi lập báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị, UBND nơi đó phải giải quyết và thông báo cho người kiến nghị biết kết quả giải quyết.

Về trình tự, Chính phủ quy định sau khi xây dựng Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, UBND cấp tỉnh có văn bản kèm theo mẫu phiếu lấy ý kiến, tài liệu lấy ý kiến gửi UBND cấp xã; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo từng thôn, tổ dân phố.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân, UBND cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn gửi HĐND cùng cấp, UBND cấp tỉnh và gửi trang, cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã.