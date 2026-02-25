Trâu "điên" tấn công khiến 2 người phải nhập viện

Ngày 25/2, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chiều 24/2, một con trâu đực có biểu hiện hung dữ xuất hiện tại khu vực thôn Bích La Đông và thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo rồi lao vào tấn công người dân khiến 2 nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Bị trâu tấn công, 2 người nhập viện (Ảnh minh họa).

Sau vụ việc, con trâu nêu trên bỏ chạy vào vườn nhà dân khiến nhiều người địa phương lo sợ.

Theo lãnh đạo xã Lao Bảo, con trâu nêu trên thuộc sở hữu của một hộ dân ở thôn Xi Núc, xã Lao Bảo. Chính quyền đang phối hợp với chủ nuôi để có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra sự việc tương tự.