Trâu "điên" tấn công khiến 2 người bị thương đã chạy qua biên giới

Ngày 26/2, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) xác nhận chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên 2 người dân bị trâu tấn công phải nhập viện điều trị. Hiện tại, sức khỏe của cả 2 nạn nhân đã ổn định sau khi được chăm sóc y tế.

Theo thông tin từ vị lãnh đạo, cá thể trâu hung dữ sau khi gây thương tích cho người dân đã chạy thoát ra khu vực biên giới và sang địa phận Lào.

Trâu dữ tấn công người (Ảnh minh họa).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 24/2, một con trâu đực có biểu hiện hung dữ bất ngờ xuất hiện tại thôn Bích La Đông và thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo. Con trâu này đã lao vào tấn công người dân, khiến 2 nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Con trâu gây ra vụ việc thuộc sở hữu của một hộ dân tại thôn Xi Núc, xã Lao Bảo. Chính quyền địa phương đã phối hợp với chủ nuôi để tìm kiếm biện pháp xử lý phù hợp, nhằm ngăn chặn những sự việc đáng tiếc tương tự có thể xảy ra.