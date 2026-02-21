Trận chiến thần tốc đánh bại 29 vạn quân Thanh, giải phóng Thăng Long

Chiều 20/2, tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm 255 năm khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026) - nơi được xem là chiếc nôi của phong trào Tây Sơn làm thay đổi cục diện đất nước cuối thế kỷ XVIII.

Dấu chân Tây Sơn trên vùng đất Gia Lai

Cuối thế kỷ XVIII, đất nước rơi vào biến loạn, đời sống nhân dân lầm than. Trong bối cảnh đó, mùa xuân năm 1771, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng lên từ ấp Tây Sơn Thượng đạo dưới sự lãnh đạo của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ.

Chương trình nghệ thuật tái hiện Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (Ảnh: Công Sơn).

Theo sử sách, việc chọn Tây Sơn Thượng đạo làm căn cứ khởi phát thể hiện tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Nhạc. Vùng đất An Khê (Tây Sơn Thượng đạo) khi ấy là điểm giao thoa giữa miền xuôi và miền ngược, thuận lợi kết nối các cộng đồng dân tộc, gây dựng lực lượng, tích trữ lương thảo, xây dựng căn cứ lâu dài.

Từ nền tảng này, phong trào nhanh chóng lan rộng, quy tụ đông đảo nhân dân tham gia với khẩu hiệu giàu tính nhân văn: “lấy của người giàu chia cho người nghèo”.

Tây Sơn Thượng đạo vì thế được xem là chiếc nôi của phong trào, nơi đặt viên gạch đầu tiên cho một cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào cách mạng rộng lớn. Từ căn cứ này, nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi, mở rộng địa bàn hoạt động, tạo tiền đề cho những chiến công hiển hách về sau.

Hàng nghìn người dân và du khách nô nức dự lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (Ảnh: Công Sơn).

Đỉnh cao của phong trào là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa Xuân Kỷ Dậu 1789. Trước sự xâm lược của 29 vạn quân Thanh, cuối năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung, thống lĩnh đại binh tiến ra Bắc Hà.

Với chiến thuật “thần tốc, táo bạo, bất ngờ”, chỉ trong 5 ngày đêm, quân Tây Sơn đã đập tan toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương, giải phóng Thăng Long vào trưa mùng 5 Tết. Chiến thắng ấy trở thành bản anh hùng ca bất hủ, minh chứng cho nghệ thuật quân sự kiệt xuất và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Lịch sử ghi nhận, cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn là phong trào tiêu biểu của nhân dân bị áp bức, hoàn thành sứ mệnh thống nhất đất nước. Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất đi tới thắng lợi cuối cùng, thiết lập nên một chính quyền mới, tiến bộ hơn. Hào khí Tây Sơn - Quang Trung vì thế không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn là giá trị tinh thần bền vững cho hôm nay.

Hào khí Ngọc Hồi - Đống Đa và khát vọng phát triển

Tại Gia Lai, những giá trị ấy đang được gìn giữ qua hệ thống di tích và bảo tàng. Hàng nghìn tư liệu, hiện vật quý thời Tây Sơn được trưng bày tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo (phường An Khê) và Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn ba anh em Tây Sơn cùng các văn thần, võ tướng (Ảnh: Công Sơn).

Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, Đền thờ Tây Sơn tam kiệt được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo, tạo nên không gian văn hóa - lịch sử đặc sắc, thu hút đông đảo du khách và trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống.

Phát huy giá trị di sản, Gia Lai hôm nay đang nỗ lực chuyển mình. Từ ngày 1/7/2025, tỉnh vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù đối mặt không ít khó khăn, nhất là tác động của thiên tai, bão lũ, địa phương vẫn giữ được đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 tăng 7,2%; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân từng bước nâng cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt (Ảnh: Công Sơn).

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, 2026 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai chuẩn bị tổ chức năm du lịch quốc gia 2026, kỳ vọng đưa hình ảnh vùng đất cao nguyên giàu bản sắc đến gần hơn với du khách trong, ngoài nước.

Cây me cổ thụ trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung, được xem như chứng nhân lịch sử, gắn với thời kỳ khởi nghĩa và chiến công lẫy lừng của nghĩa quân Tây Sơn (Ảnh: Công Sơn).

Từ cái nôi Tây Sơn năm xưa đến hành trình phát triển hôm nay, Gia Lai đang tiếp nối mạch nguồn lịch sử bằng khát vọng mới. Hào khí Ngọc Hồi - Đống Đa vẫn vang vọng, trở thành động lực tinh thần để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Tây Sơn Thượng đạo.