Hào hùng Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Sáng 21/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa (TP Hà Nội) tổ chức Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Các đại biểu là lãnh đạo của Trung ương, TP Hà Nội cùng về tham dự lễ hội Gò Đống Đa (Ảnh: Hải Long).

Dự lễ có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến…

Về phía lãnh đạo TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương...

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các lãnh đạo TP Hà Nội, đại biểu dâng hương tại buổi lễ (Ảnh: Hải Long).

Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh chiến công hiển hách của nghĩa quân Tây Sơn và người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, mà còn là dịp để khẳng định giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa - điểm đến du lịch tiêu biểu của Hà Nội.

Với khoảng 1.500 người tham gia, lễ hội năm nay còn đón tiếp đoàn đại biểu từ Trung ương, TP Hà Nội và các đơn vị kết nghĩa từ tỉnh Gia Lai - quê hương của nghĩa quân Tây Sơn. Điều này thể hiện sự gắn kết bền chặt và sức lan tỏa mạnh mẽ của hào khí Quang Trung trong đời sống hiện đại.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (Ảnh: Hải Long).

Ngay sau phần nghi lễ dâng hương, chương trình nghệ thuật sử thi Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 1789 do Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam thực hiện đã tái hiện hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc bất ngờ tiến công vào thành Thăng Long, đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh đem lại chiến thắng lẫy lừng cho dân tộc. Chương trình gồm hai chương: Chương 1 - "Màn sử thi Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 1789" và Chương 2 - "Mùa xuân khát vọng vươn mình".

Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa thu hút người dân về dâng hương những ngày đầu năm mới (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh phần nghi lễ truyền thống như dâng hoa, dâng hương, biểu diễn nghệ thuật, phần hội năm nay hứa hẹn bùng nổ với các giải thi đấu cờ người, cờ tướng mở rộng và biểu diễn võ thuật Bình Định Gia. Đây là những hoạt động nhằm tái hiện hào khí Tây Sơn mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ và du khách quốc tế.

Với sự chuẩn bị bài bản, Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã khai hội, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh văn hóa Thủ đô đến với bạn bè quốc tế.

Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026) sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/2 (ngày mùng 5, mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).