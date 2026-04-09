"Trảm" nhà máy gạch nằm cạnh trường học gây ô nhiễm kéo dài

Ông Nguyễn Xuân Khanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kim Trà, thành phố Huế, cho biết đến nay Công ty cổ phần Gạch Tuynel số 1 Thừa Thiên Huế đã dừng hoạt động tại nhà máy sản xuất gạch số 56 đường Lý Nhân Tông, phường Kim Trà.

Doanh nghiệp đã chấp hành tự tháo dỡ, di dời tài sản của nhà máy trên để bàn giao mặt bằng cho nhà nước quản lý. Khối lượng tháo dỡ đến nay đạt trên 50% nhà xưởng.

Nhà máy gạch nằm ngay quốc lộ 1, bên cạnh trường học đã chịu di dời sau nhiều năm gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Gạch Tuynel số 1 Thừa Thiên Huế bắt đầu hoạt động từ năm 1995 tại số 56 đường Lý Nhân Tông, bên cạnh quốc lộ 1 đoạn qua phường Kim Trà.

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua, nhà máy này hoạt động trong tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã yêu cầu công ty xây dựng kế hoạch, nghiên cứu địa điểm di chuyển nhà máy do không còn phù hợp quy hoạch.

Tháng 6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thu hồi diện tích hơn 31.300m2 tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (nay là phường Kim Trà) do Công ty cổ phần gạch Tuynel số 1 sử dụng vì hết thời hạn thuê đất.

Chủ sở hữu nhà máy sản xuất gạch đang cho tháo dỡ, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng (Ảnh: Cao Tiến).

Theo UBND phường Kim Trà, dù đã bị thu hồi đất nhưng nhà máy sản xuất gạch vẫn duy trì hoạt động, không chịu di dời để bàn giao mặt bằng theo quy định. Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ doanh nghiệp về hành vi gây ô nhiễm môi trường, trong đó lần xử phạt cao nhất lên đến 320 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng thường xuyên đốc thúc công ty di dời, bàn giao mặt bằng.

Tháng 10/2025, doanh nghiệp có văn bản giải trình xin được gia hạn tự tháo dỡ, di dời tải sản nhà máy để bàn giao mặt bằng với lý do chưa có vị trí thay thế.

Trước tình trạng chây ì của chủ doanh nghiệp, mới đây, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, thành phố Huế đã thành lập tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại nhà máy sản xuất gạch thuộc Công ty cổ phần Gạch Tuynel số 1 Thừa Thiên Huế.

Theo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tại thời điểm kiểm tra, nhà máy vẫn duy trì hoạt động sản xuất, tiếp tục phát sinh khí thải, khói bụi ra môi trường. Đáng chú ý, tại khu vực lân cận nhà máy có Trường THPT Đặng Huy Trứ với hơn 1.500 học sinh và gần 100 cán bộ, giáo viên đang học tập, giảng dạy. Tình trạng phát sinh khí thải gây mùi hôi trong không khí, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường dạy và học tập của nhà trường.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường. Sự việc kéo dài nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư, đặc biệt là học sinh, giáo viên.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 đã kiến nghị Chủ tịch UBND phường Kim Trà yêu cầu áp dụng các biện pháp bắt buộc khắc phục vi phạm, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.