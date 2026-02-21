Khu chợ đặc biệt mỗi năm chỉ họp một lần ở xóm đạo Hồi giáo TPHCM

Mỗi mùa Ramadan về, con hẻm nhỏ rộng chừng hai mét ở phường Chánh Hưng (TPHCM) lại khoác lên mình diện mạo khác. Từ 14h, những sạp hàng giản dị bắt đầu trải ra dọc lối đi hẹp, rộn ràng cho đến sát thời khắc xả chay.

Khu chợ đặc biệt này không chỉ là điểm hẹn của cộng đồng người theo đạo Hồi, mà còn là nơi thu hút nhiều du khách tìm đến để cảm nhận nhịp sống đặc trưng giữa lòng thành phố.

Ramadan là tháng thứ 9 theo lịch âm của người Hồi giáo, còn được gọi là tháng nhịn ăn. Năm nay, Ramadan bắt đầu từ ngày 18/2 và kéo dài trong một tháng. Trong suốt thời gian này, các tín đồ theo đạo Hồi giáo kiêng ăn uống, hút thuốc và hạn chế tối đa các hành vi làm gián đoạn sự thanh tịnh vào ban ngày.

Theo truyền thống, họ sẽ quây quần dùng bữa Suhoor (trước khi mặt trời mọc) và Iftar (sau khi mặt trời lặn), đánh dấu thời điểm bắt đầu và kết thúc một ngày chay tịnh.

Con hẻm nhỏ dần rộn ràng khi người dân quanh khu vực cùng các tín đồ từ nhiều nơi tìm về mua thực phẩm Halal (những món ăn được chế biến theo đúng giáo luật Hồi giáo). Không khí nhộn nhịp ấy trải dài quanh khu vực thánh đường Jamiul Anwar và len vào các dãy nhà trong hẻm 157 đường Dương Bá Trạc.

Trong tháng Ramadan, bữa xả chay thường bắt đầu bằng những món nhẹ và dễ tiêu như bánh ngọt, cháo, bún, rau xanh hay trái cây tươi. Các loại thức uống thanh mát như trà, sương sáo, nước sâm… được thay đổi mỗi ngày để làm dịu cơn khát sau nhiều giờ nhịn ăn.

Điểm đặc trưng của phiên chợ là thực đơn tuyệt đối không có thịt heo, tuân thủ nghiêm ngặt giáo luật Hồi giáo. Thay vào đó, các món mặn được chế biến công phu từ thịt bò, thịt gà và hải sản, nhưng vẫn giữ mức giá vừa túi tiền, phù hợp với đông đảo người dân tìm đến mỗi chiều.

Ngoài ra, khu chợ còn bày bán nhiều món ăn truyền thống của người Hồi giáo như cơm nị (thường được nấu với sữa, nước cốt dừa và bột cà ri), cà ri bò hay canh thịnh,... được nấu công phu theo khẩu vị riêng của cộng đồng, tạo nên sắc màu ẩm thực đặc trưng trong mùa Ramadan.

Hơn 30 năm sống trong con hẻm này, bà Aminas vẫn đều đặn bày bán những món chè quen thuộc như chè đậu xanh, chè đậu trắng nước cốt dừa, chè dưỡng nhan, sâm bổ lượng,…

“Trong tháng này, mỗi ngày tôi nấu một loại khác nhau để phục vụ bà con vì có nhiều người từ nơi khác tìm đến mua. Năm nay khách đổ về hẻm đông hơn hẳn, chỉ trong khoảng hai tiếng là tôi đã bán hết”, bà Aminas chia sẻ.

Chị Ruhani cho biết hai năm gần đây lượng khách đổ về đông hơn hẳn, không chỉ bà con theo đạo mà còn có rất nhiều du khách và bạn trẻ ở TPHCM tò mò tìm đến, khiến con hẻm nhỏ thêm phần rộn ràng mỗi buổi chiều.

Tại TPHCM, cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi hiện có khoảng 10.000 người, sinh sống tập trung tại 15 khu vực thuộc các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 1, quận 6 và quận 8 (cũ). Mỗi khu dân cư hình thành quanh một thánh đường Hồi giáo vừa là nơi sinh hoạt tôn giáo, vừa là trung tâm gắn kết cộng đồng.

Ở cấp thành phố, các nhóm cư dân này cùng tham gia Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo, tổ chức được chính quyền công nhận, đảm nhiệm vai trò điều phối hoạt động tôn giáo và kết nối bà con trong đời sống thường nhật.