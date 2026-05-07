TPHCM xử lý 33.000 trường hợp lấn chiếm vỉa hè sau gần 4 tháng

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội diễn của TPHCM diễn ra chiều 7/5, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TPHCM), đã thông tin về công tác đảm bảo trật tự đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Kể từ khi tổ chức phát động lễ ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị (ngày 16/1), Công an TPHCM luôn duy trì việc tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hàng ngày theo các khung giờ. Các lực lượng không thực hiện theo chiến dịch hoặc đợt lễ, tết, các sự kiện chính trị như trước.

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM, tại họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Đến nay, các lực lượng đã lập biên bản xử lý đối với 33.000 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt gần 29 tỷ đồng, thu giữ 295 xe máy, gần 9.000 giấy phép lái xe, hơn 9.200 giấy đăng ký xe và gần 14.000 phương tiện khác.

Công an TPHCM đã chuyển hóa được 1.242/1.765 tuyến, địa điểm phức tạp về trật tự công cộng (đạt tỷ lệ hơn 70%).

Ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị, thành phố cũng tạo điều kiện để người dân buôn bán, kinh doanh. Lực lượng công an và chính quyền địa phương đã thực hiện gần 36.000 lượt tuyên truyền, vận động hơn 34.000 cơ sở ký cam kết không kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trên vỉa hè.

"Thực tế, xử phạt và tạm giữ phương tiện, tang vật luôn là biện pháp cuối cùng. Lực lượng chức năng ưu tiên tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp để người dân hiểu quy định, tạo điều kiện cho các hộ ký cam kết và có thời gian khắc phục. Mục tiêu không phải là xử lý cho bằng được, mà là giúp người dân hiểu, điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, qua đó ổn định sinh kế dài lâu", đại diện Công an TPHCM nói.

Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) lập biên bản đối với tiểu thương lấn chiếm khu vực vỉa hè, điểm dừng xe buýt để kinh doanh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Công an thành phố cũng tham gia cùng các đơn vị liên quan trong việc tham mưu UBND TPHCM đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết cho những người mưu sinh trên vỉa hè. Trong đó có giải pháp thí điểm các tuyến đặc thù về mô hình kinh tế đêm, phố ẩm thực tại một số khu vực đủ điều kiện để đảm bảo không gian mưu sinh cho người dân và giữ được mỹ quan đô thị, thúc đẩy phát triển du lịch.

Tuy nhiên, giải pháp này được tính toán tại một số tuyến phố, khu vực có vỉa hè rộng (trên 3m) và còn phần đường cho người đi bộ. Đối với những tuyến đường có vỉa hè nhỏ, hẹp hoặc vỉa hè lớn, rộng nhưng không phù hợp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các lực lượng tiếp tục cương quyết xử lý việc kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè.

"Thời gian tới, Công an TPHCM sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thống kê, rà soát số hộ nghèo buôn bán để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó nghiên cứu, sắp xếp vào một khu vực nhất định để cho họ kinh doanh, buôn bán hoặc hỗ trợ vốn, chuyển đổi ngành nghề nhằm giải quyết tình trạng vi phạm trật tự đô thị", đại diện Công an TPHCM thông tin.