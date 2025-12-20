TPHCM tổng rà soát trụ, bảng quảng cáo ngoài trời

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về việc xây dựng Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra tình hình lắp đặt các trụ, bảng quảng cáo, màn hình điện tử trên địa bàn. Các đơn vị cần báo cáo kết quả và đề xuất phương án, giải pháp chấn chỉnh, xử lý ngay trong tháng 12.

Các cơ quan cần lưu ý kiểm tra các trụ, bảng quảng cáo, màn hình điện tử tại các khu vực địa điểm di tích, khu vực có nhiều trụ quảng cáo, hộp đèn, màn hình điện tử đặt sát nhau, dày đặc. Những vị trí này cần có giải pháp xử lý, tháo dỡ, di dời cho phù hợp.

Biển quảng cáo cỡ lớn tại giao lộ Pasteur - Võ Thị Sáu ở TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu đánh giá về hồ sơ pháp lý, tình trạng, thời hạn thực hiện đối với các bảng quảng cáo, màn hình điện tử. Căn cứ quy định và tình hình thực tiễn, các cơ quan cần tham mưu giải pháp xử lý.

Đối với việc lắp đặt các trạm thông tin đa năng của Viễn thông TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TPHCM.

Vừa qua, TPHCM đã xử lý vụ việc trụ, biển quảng cáo lắp đặt xung quanh khu vực Viện Pasteur làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu di tích 134 năm tuổi. Hiện tại, 2 trong số 3 biển quảng cáo tại các góc đường xung quanh di tích Viện Pasteur đã được tháo dỡ.