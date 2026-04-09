41 dự án nhà ở xã hội được khởi công trong quý II, TPHCM chuẩn bị gì?

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong quý II. Để thực hiện nhiệm vụ này, Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh, giao Sở Xây dựng TPHCM khẩn trương rà soát, phân loại từng nhóm dự án cần rà soát pháp lý quy hoạch kiến trúc, pháp lý đất đai, pháp lý đầu tư xây dựng và dự kiến thời gian hoàn thành xử lý cụ thể đối với từng dự án.

Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu UBND TP xem xét, chỉ định một đơn vị làm đầu mối phối hợp cùng các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các vướng mắc theo thẩm quyền, nhằm đảm bảo các dự án đủ điều kiện khởi công trong quý II.

Đồng thời, cơ quan này tiến hành rà soát, lập danh mục các dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội qua từng giai đoạn, từ đó thống kê, phân loại cụ thể theo từng nhóm: chủ đầu tư đề xuất thực hiện nghĩa vụ bằng tiền; đề xuất hoán đổi quỹ đất tại vị trí khác; hoặc trực tiếp xây dựng nhà ở xã hội. Kết quả tổng hợp sẽ được báo cáo, đề xuất trình Thường trực UBND TP xem xét, quyết định theo hướng công khai, minh bạch.

TPHCM chuẩn bị các bước cần thiết để khởi công 41 dự án nhà ở xã hội (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Song song đó, Sở Xây dựng cũng rà soát, thống kê các khu tái định cư có khả năng chuyển đổi sang nhà ở xã hội để ưu tiên bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; đồng thời xác định danh mục các thủ tục hành chính liên quan cần thực hiện. Đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội, Sở sẽ tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền, quy định pháp luật theo cơ chế “luồng xanh”.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật, đề xuất giải pháp thúc đẩy các chủ đầu tư chậm triển khai dự án nhà ở xã hội, báo cáo UBND TP xem xét, xử lý.

Trong khi đó, Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện quy chế phối hợp, xác định giá trị quyền sử dụng đất tương đương với quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền.

Ban Chỉ đạo thống nhất duy trì họp giao ban định kỳ hàng tháng; lãnh đạo UBND TP sẽ họp với các đơn vị chậm tiến độ hoặc làm việc với nhà đầu tư theo chu kỳ 2 tuần/lần, kết hợp khảo sát, kiểm tra thực tế tại dự án. Đồng thời, ủy quyền Sở Xây dựng (cơ quan thường trực) chủ động phối hợp các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo từng vụ việc cụ thể.

Trước đó, từ đầu tháng 4, TPHCM quyết định về hệ số điều chỉnh thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội. Trong đó, hệ số điều chỉnh thu nhập mức chung là 1,25. Mức thu nhập đủ điều kiện mua nhà xã hội với người độc thân là 25 triệu đồng/tháng, vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên được áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35, được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc từ 2 phòng ngủ trở lên (nếu có). Theo đó, mức thu nhập tối đa tương ứng lần lượt là 27 triệu đồng/tháng đối với người độc thân; 40,5 triệu đồng/tháng đối với người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên; 54 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình đã kết hôn.

Năm 2025, thành phố đã hoàn thành 14 dự án, quy mô hơn 13.000 căn, đạt 100% kế hoạch, là tiền đề để thực hiện mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà xã hội giai đoạn 2026-2030. Ngay đầu năm nay, thành phố cũng đã chuẩn bị quỹ đất khoảng 1.730ha để phát triển nhà ở xã hội và sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án.

Giới chuyên gia đánh giá TPHCM từng bước đẩy mạnh về nguồn cung, song song với việc nới rộng thu nhập để người dân đáp ứng điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội. Việc nâng trần thu nhập là một bước điều chỉnh cần thiết và hợp lý, bởi thực tế chi phí sinh hoạt và giá nhà tại TPHCM đã vượt xa nhiều địa phương khác. Nếu giữ mức trần quá thấp, nhiều người có nhu cầu thực nhưng lại bị “loại” khỏi nhóm đủ điều kiện.