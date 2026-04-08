Duyệt quy hoạch tổng thể TPHCM vào tháng 11

Theo kế hoạch vừa được UBND thành phố ban hành, các sở, ngành, địa phương cần gấp rút thực hiện công việc để đảm bảo quy hoạch tổng thể TPHCM được phê duyệt trong năm 2026.

Quy hoạch tổng thể TPHCM mới cần phù hợp với mô hình siêu đô thị đa trung tâm sau khi sáp nhập, bảo đảm sự thống nhất, kế thừa và phát huy các chức năng vùng của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Bản quy hoạch mới cần xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển và phân bố chức năng kinh tế - xã hội nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn, xung đột nội vùng, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng sống.

Khu vực trung tâm TPHCM nhìn từ khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM nhấn mạnh việc lập quy hoạch tổng thể cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chính quyền và nhân dân. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần được nêu cao để đẩy nhanh tiến độ.

UBND TPHCM cũng nêu rõ, quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể TPHCM, các đơn vị nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả.

Quy hoạch cần xác định rõ vai trò, chức năng từng khu vực đô thị (trung tâm - vệ tinh - phụ trợ) và đảm bảo tính kết nối về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giao thông, logistics, số hóa, năng lượng, sinh thái.

Quy hoạch tổng thể TPHCM phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là quyền tự do kinh doanh. Quy hoạch mới không làm tăng trách nhiệm bất hợp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Về tiến độ, công tác chuẩn bị lập quy hoạch được thực hiện từ tháng 3 đến ngày 25/4. Các đơn vị lên kế hoạch, lập, trình phê duyệt đề cương, lựa chọn liên danh tư vấn, thành lập hội đồng thẩm định phê duyệt tổng thể.

Công tác lập quy hoạch được triển khai từ ngày 11/4 đến ngày 10/10. Trong thời gian này, bản quy hoạch được lấy ý kiến các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhân dân và hoàn thiện 3 dự thảo phương án. Quy hoạch tổng thể TPHCM dự kiến được trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM từ đầu tháng 10.

Theo lộ trình, sau ngày 10/10, quy hoạch tổng thể TPHCM được thẩm định, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ. Thành phố sẽ trình HĐND thông qua bản quy hoạch vào đầu tháng 11 và UBND TPHCM phê duyệt quy hoạch chậm nhất là ngày 30/11.