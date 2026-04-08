Duyệt quy hoạch tổng thể TPHCM vào tháng 11
(Dân trí) - UBND TPHCM sẽ thông qua quy hoạch tổng thể vào tháng 11. Bản quy hoạch cần phù hợp với mô hình siêu đô thị đa trung tâm, đảm bảo lợi ích của người dân, doanh nghiệp.
Theo kế hoạch vừa được UBND thành phố ban hành, các sở, ngành, địa phương cần gấp rút thực hiện công việc để đảm bảo quy hoạch tổng thể TPHCM được phê duyệt trong năm 2026.
Quy hoạch tổng thể TPHCM mới cần phù hợp với mô hình siêu đô thị đa trung tâm sau khi sáp nhập, bảo đảm sự thống nhất, kế thừa và phát huy các chức năng vùng của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.
Bản quy hoạch mới cần xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển và phân bố chức năng kinh tế - xã hội nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn, xung đột nội vùng, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng sống.
UBND TPHCM nhấn mạnh việc lập quy hoạch tổng thể cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chính quyền và nhân dân. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần được nêu cao để đẩy nhanh tiến độ.
UBND TPHCM cũng nêu rõ, quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể TPHCM, các đơn vị nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả.
Quy hoạch cần xác định rõ vai trò, chức năng từng khu vực đô thị (trung tâm - vệ tinh - phụ trợ) và đảm bảo tính kết nối về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giao thông, logistics, số hóa, năng lượng, sinh thái.
Quy hoạch tổng thể TPHCM phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là quyền tự do kinh doanh. Quy hoạch mới không làm tăng trách nhiệm bất hợp lý cho người dân, doanh nghiệp.
Về tiến độ, công tác chuẩn bị lập quy hoạch được thực hiện từ tháng 3 đến ngày 25/4. Các đơn vị lên kế hoạch, lập, trình phê duyệt đề cương, lựa chọn liên danh tư vấn, thành lập hội đồng thẩm định phê duyệt tổng thể.
Công tác lập quy hoạch được triển khai từ ngày 11/4 đến ngày 10/10. Trong thời gian này, bản quy hoạch được lấy ý kiến các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhân dân và hoàn thiện 3 dự thảo phương án. Quy hoạch tổng thể TPHCM dự kiến được trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM từ đầu tháng 10.
Theo lộ trình, sau ngày 10/10, quy hoạch tổng thể TPHCM được thẩm định, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ. Thành phố sẽ trình HĐND thông qua bản quy hoạch vào đầu tháng 11 và UBND TPHCM phê duyệt quy hoạch chậm nhất là ngày 30/11.
Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho thành phố trong lĩnh vực quy hoạch.
Theo đó, TPHCM chỉ lập một quy hoạch tổng thể, thay thế đồng thời quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị trước đây.
Quy hoạch tổng thể này sẽ là căn cứ pháp lý duy nhất để xem xét sự phù hợp của các dự án, tổ chức không gian phát triển đô thị và triển khai các loại quy hoạch cấp dưới.
Nghị quyết nêu rõ, thành phố được phép điều chỉnh quy hoạch theo trình tự rút gọn, đồng thời cập nhật song song vào quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch cấp trên khi có thay đổi.