Nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây mại dâm ở TPHCM

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Tae Hyung (48 tuổi) và Cha Jin Young (50 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) về hai tội Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, Bùi Thị Phương Dung (36 tuổi, quê Hải Phòng) và Bùi Duy Hà (41 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những bị can còn lại trong vụ án bị truy tố về tội Môi giới mại dâm.

Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh: Vy Trần).

Theo hồ sơ, để tăng doanh thu cho nhà hàng Gallery (phường Bến Thành, TPHCM), Kim Tae Hyung và Cha Jin Young (chủ nhà hàng) chủ trương để Lee Hyun Jun (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Ngọc Loan (36 tuổi, quản lý) bố trí nhân viên bán dâm cho khách, chủ yếu là người Hàn Quốc.

Hai ông chủ nhà hàng quy ước số tiền khách mua dâm sẽ được ghi trong hóa đơn dưới mục “Green Jacket 17” với giá 3,8 triệu đồng/người/đêm; còn tiền thuê khách sạn sẽ được ghi thành “Combo hải sản lớn” với giá 1 triệu đồng.

Ngày 19/7/2023, Lee Hyun Jun yêu cầu Loan sắp xếp hai nhân viên bán dâm cho hai người đàn ông Hàn Quốc với giá 7,6 triệu đồng. Loan sau đó liên hệ Lê Tấn Thanh (44 tuổi) để đặt hai phòng khách sạn trên địa bàn phường Bến Nghé. Dù biết mục đích thuê phòng là để bán dâm, Thanh vẫn đồng ý hỗ trợ.

Khi các cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an TPHCM phát hiện, lập biên bản và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young khai rằng nhà hàng Gallery đã đi vào hoạt động, nhưng còn thiếu một số giấy tờ, lo sợ bị kiểm tra và đình chỉ. Bị can Cha Jin Young quen biết Bùi Thị Phương Dung (có chồng là người Hàn Quốc) nên nhờ Dung “giúp đỡ”.

Dung và Hà sau đó đưa ra nhiều thông tin gian dối, cam kết có thể “chạy” để nhà hàng không bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tin tưởng, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young nhiều lần đưa tiền cho Dung, tổng cộng 840 triệu đồng.

Dung chuyển cho Bùi Duy Hà 441 triệu đồng và trả công 30 triệu đồng để Hà đưa tiền hối lộ cho các cán bộ kiểm tra. Tuy nhiên, cả Dung và Hà đều không có khả năng tác động đến bất kỳ cơ quan chức năng nào như đã hứa. Số tiền nhận từ các bị hại đã bị các bị can chiếm đoạt.