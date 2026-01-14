TPHCM sẽ chậm chân nếu không khắc phục hạn chế về khoa học công nghệ

Sáng 14/1, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ. Hội nghị do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, chuyển đổi số là công cụ để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn và đang được triển khai mạnh mẽ từ Trung ương đến phường, xã.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Buổi tổng kết của TPHCM được tổ chức với hình thức mới khi thực hiện cả 3 nội dung cùng lúc gồm Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đề án 204 của Ban Bí thư về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

"Phát triển khoa học công nghệ là con đường ngắn nhất đi đến tương lai tươi sáng, không có cách nào khác. Việc phát triển khoa học, công nghệ mang ý nghĩa rất quan trọng", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhìn nhận, Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06 có sự gắn bó mật thiết. Việc tổ chức hội nghị "3 trong 1" là phù hợp với bối cảnh hiện nay và đúng với tinh thần của Kết luận 226 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM tham dự sự kiện (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cho biết, việc tổng kết năm được thực hiện theo nguyên tắc trong năm qua đã làm được những gì, tự đánh giá, nhìn nhận những điểm mạnh. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng khác là phát hiện những điểm nghẽn, vướng mắc, khuyết điểm.

"Nếu không nhanh chân khắc phục cơ bản khuyết điểm năm 2025 thì chúng ta sẽ chậm chân so với Trung ương và địa phương khác. Quan trọng hơn là chúng ta chậm so với xu thế phát triển của thế giới, mãi mãi là người đến sau", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, ngày 15/1, TPHCM sẽ công bố đề án đô thị khoa học công nghệ phía bắc đặt tại khu vực Bình Dương cũ. Nơi đây sẽ thu hút các nhà khoa học hàng đầu của khu vực và thế giới nhằm tạo một cực mới cho sự phát triển.

"TPHCM sẽ phát triển theo tư duy đa cực, đa trọng tâm. Trong đó, TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là những cực tăng trưởng, được kết nối chặt chẽ", Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Người đứng đầu chính quyền thành phố đánh giá, giai đoạn tới, thành phố cần nâng cao năng lực, nhận thức về khoa học công nghệ, Nghị quyết 57 để lãnh đạo, chỉ đạo. Điều này đặc biệt cần thiết đối với cán bộ, các cấp lãnh đạo.

Đối với đề án 06, thời gian qua, TPHCM tiếp tục là địa phương tiên phong với định hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, dữ liệu là nền tảng, chia sẻ hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

"Mỗi lĩnh vực, ngành, địa phương đều có dữ liệu riêng của mình. Việc chia sẻ dữ liệu để thực hiện công việc hiệu quả hơn là bắt buộc. Tư duy cát cứ trong quản lý dữ liệu thì không thể đạt hiệu quả", Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ.