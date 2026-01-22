Lộ trình sắp xếp đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương

Trả lời kiến nghị của các địa phương về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho biết công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị này đang được triển khai đồng bộ, gắn với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và đổi mới tổ chức bộ máy theo định hướng của Trung ương.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này làm rõ việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, Chính phủ đã phân công trách nhiệm cho các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở để các địa phương tổ chức triển khai thống nhất, tránh chồng chéo trong thực hiện.

Công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp đang được triển khai đồng bộ (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Định hình phương án tổng thể sắp xếp

Liên quan đến kiến nghị về định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho biết đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương. Nội dung này đã được báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Phương án xác định rõ các nguyên tắc, phương án và định hướng sắp xếp phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực cũng như điều kiện thực tiễn của từng địa phương, nhằm bảo đảm tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW. Nghị quyết này sẽ xác định rõ hơn định hướng và lộ trình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương, tạo cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ.

Quy hoạch mạng lưới và hướng dẫn theo ngành

Đối với kiến nghị về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 283 đã quy định rõ trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới hoặc định hướng quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Đây được xem là cơ sở để các bộ, ngành và địa phương chủ động sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.

Về xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ nêu rõ các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành thông tư hướng dẫn xếp hạng đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý. Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực, việc xếp hạng được thực hiện căn cứ hướng dẫn theo từng lĩnh vực, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và thuận lợi cho các đơn vị.

Bộ Nội vụ khẳng định việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tiếp tục được triển khai theo lộ trình rõ ràng, phù hợp với yêu cầu cải cách bộ máy, đồng thời bảo đảm duy trì hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cho người dân và xã hội.