TPHCM sắp bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND nhiệm kỳ mới

Thường trực HĐND TPHCM vừa phát hành thư mời kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp khai mạc ngày 30/3, tại Hội trường thành phố (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ nhất, khóa XI, sẽ nghe Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố; trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Q.Huy).

Trong kỳ họp đầu tiên của khóa mới, HĐND TPHCM sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu Chủ tịch HĐND thành phố và các phó chủ tịch. Sau khi thông qua nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND TPHCM khóa XI, các đại biểu sẽ bầu các trưởng ban nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu cũng thông qua nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố phê chuẩn số lượng, danh sách phó trưởng ban và ủy viên các ban của HĐND TPHCM khóa XI.

Công tác nhân sự của kỳ họp thứ nhất cũng bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND thành phố; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TPHCM.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, và tập thể UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ ra mắt và nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo thành phố. Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TPHCM khóa mới sẽ phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của TPHCM tổ chức lễ công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI. Ủy ban bầu cử TPHCM đã công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM. Đây là những đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được cử tri tại 42 đơn vị bầu ra từ 208 ứng viên.

Theo danh sách được lãnh đạo Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử TPHCM, công bố, các lãnh đạo Thành ủy TPHCM trúng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Ở khối UBND TPHCM, ngoài Chủ tịch Nguyễn Văn Được còn có 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM trúng cử HĐND TPHCM gồm ông Nguyễn Lộc Hà và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Ở khối HĐND TPHCM, ngoài Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đương nhiệm trúng cử gồm ông Nguyễn Văn Thọ, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng và ông Nguyễn Văn Dũng.