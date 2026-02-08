Thạnh An rộn ràng "Tết Quân - Dân" Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, xã đảo Thạnh An, địa phương đặc thù của TPHCM nằm tách biệt với đất liền khoảng 46km về phía đông nam, đang bừng lên một sức sống mới. Giữa sóng gió biển khơi, không khí xuân len vào từng góc đảo, hiện diện qua những nụ cười, sự sẻ chia và hình ảnh ấm áp giữa quân dân trong Chương trình “Tết Quân - Dân” Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình “Tết Quân - Dân” Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức quy mô, bài bản và đậm nghĩa tình tại xã đảo Thạnh An. Đây là lần đầu tiên, người dân tại xã đảo duy nhất của thành phố được đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp với sự đồng hành của Bộ Tư lệnh TPHCM, chính quyền địa phương cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân.

Người dân xã đảo Thạnh An đến nhận quà Tết trong niềm vui và sự hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt. Những phần quà được trao tận tay không chỉ mang theo nhu yếu phẩm ngày Tết, mà còn gửi gắm sự sẻ chia, ấm áp từ đất liền ra đảo xa.

Chị Huỳnh Thị Kim Loan (sinh năm 1987), một người dân sinh sống lâu năm tại Thạnh An, không giấu được niềm vui khi nhắc đến những đổi thay rõ rệt trong đời sống người dân những năm gần đây. Chị Loan chia sẻ, trước kia điện, nước trên đảo còn rất thiếu thốn, thường xuyên bị cúp, ban đêm người dân phải dùng đèn dầu.

"Không khí Tết trên đảo tuy vẫn giữ nét giản dị, không cầu kỳ như ở thành phố, nhưng năm nay vui hơn hẳn. Đường sá, cảnh quan được trang trí, có hoa, có không khí Xuân rõ ràng hơn. Người dân ai cũng nôn nao, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết”, chị Loan cho biết.

Bà Đỗ Thị Thanh, một người dân khác, cũng bày tỏ sự xúc động: "Dân địa phương rất vui và xúc động trước sự quan tâm của lực lượng vũ trang cùng các đơn vị. Mong những chương trình ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được duy trì, để bà con trên đảo có thêm niềm vui mỗi dịp Tết đến".

Bà Thanh cho rằng các hoạt động chăm lo Tết đã giúp kéo gần khoảng cách giữa quân và dân, tạo nên sự gắn bó, ấm áp trên đảo.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, cho biết đây là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại xã đảo, kế thừa tinh thần nghĩa tình của những năm trước nhưng được nâng tầm cả về nội dung lẫn hình thức, nhờ sự quan tâm đặc biệt của TPHCM, Bộ Tư lệnh Thành phố cùng sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân.

Là địa phương tách biệt với đất liền, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa ra xã đảo Thạnh An vẫn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong những ngày cận Tết. Ông Lợi cho biết, để việc chăm lo Tết cho người dân không bị gián đoạn, chính quyền địa phương đã sớm phối hợp với các lực lượng liên quan, chủ động huy động phương tiện đường thủy và thuê tàu trọng tải lớn đưa quà Tết, nhu yếu phẩm từ đất liền ra đảo đúng tiến độ.

“Dù điều kiện sông nước còn cách trở, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi phần quà, nhu yếu phẩm, hoạt động Tết đều đến tay bà con đúng thời điểm, đầy đủ, an toàn”, ông Lợi chia sẻ.

Không chỉ người lớn, niềm vui ngày Tết còn hiện rõ trên gương mặt trẻ em xã đảo. Trong không gian chợ xuân rộn ràng, những trò chơi dân gian quen thuộc được dựng lên, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Tiếng cười trong veo vang lên bên những gian hàng Tết, bàn xin chữ, những cuộc kéo co, trò bịt mắt đập niêu… làm cho không khí xuân nơi đảo xa thêm rộn ràng, ấm áp.

Nếu như những năm trước, Tết trên xã đảo trôi qua chậm rãi, yên bình, không có phố xá đông đúc hay ánh đèn rực rỡ. Tết của các em khi ấy chỉ là những buổi chơi đùa bên bờ kè, quanh sân nhà văn hóa, giữa tiếng cười vang lên trong gió biển mặn mòi. Năm nay, không gian xuân đã trở nên rộn ràng hơn với chợ Tết, trò chơi dân gian và tiếng cười trẻ thơ vang khắp xã đảo.

Sau ngày 1/7/2025, xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ, TPHCM) là đơn vị hành chính cấp xã duy nhất giữ nguyên hiện trạng, không sáp nhập với xã, phường khác. Thạnh An là xã đảo của TPHCM, có diện tích hơn 131km2, dân số hơn 4.200 người. Vì vị trí địa lý đặc thù, chỉ có thể tiếp cận xã đảo Thạnh An bằng đường thủy. Do đó, địa phương này được giữ nguyên hiện trạng, trở thành xã đảo duy nhất của TPHCM không sáp nhập với địa phương khác.