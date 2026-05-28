TPHCM tham vấn ý kiến các nguyên lãnh đạo về Luật Đô thị đặc biệt

Chiều 28/5, UBND TPHCM tổ chức hội thảo góp ý của các nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố đối với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Buổi làm việc do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thay mặt lãnh đạo UBND thành phố trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TPHCM (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã tham dự, đóng góp ý kiến đối với Luật Đô thị đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu mở đầu hội thảo (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ lớn nhất cả nước. Sau quá trình hợp nhất, thành phố tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả nước.

Tuy nhiên, thời gian qua, thành phố vẫn đối diện nhiều điểm nghẽn trong quá trình phát triển, hệ thống thể chế, pháp luật và khung pháp lý chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa tương xứng vị thế của một đô thị đặc biệt. Những hạn chế này đã, đang và sẽ tạo ra nhiều ràng buộc trong quá trình phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nội lực.

Nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới là tăng tốc phát triển, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng thông tin, thời gian qua, Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TPHCM như Nghị quyết số 24, Nghị quyết số 98, Nghị quyết số 260 sửa đổi Nghị quyết số 98; cùng với đó là Nghị quyết số 222 về Trung tâm Tài chính quốc tế và Nghị quyết số 188 liên quan hệ thống đường sắt đô thị. Các cơ chế này góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM tham dự hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Đặc biệt, ngày 19/5 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 về phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, tạo thêm niềm tin và kỳ vọng cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp đối với chặng đường phát triển sắp tới của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng thông tin Trung ương đã thống nhất để thành phố chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Đây là nhiệm vụ chiến lược mang tính lịch sử nhằm tạo lập khung thể chế đặc biệt, vượt trội để TPHCM bứt phá trong giai đoạn mới.

“Thành phố tổ chức hội thảo để lắng nghe ý kiến góp ý của các nguyên lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành địa phương. Các ý kiến sẽ góp phần hoàn thiện dự án luật trước khi phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương triển khai các bước tiếp theo”, ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Lãnh đạo UBND thành phố khẳng định, các ý kiến đóng góp của nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố là nguồn động viên thiết thực, có giá trị thực tiễn sâu sắc, giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục cập nhật, bổ sung và hoàn thiện dự án luật đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM trong thời gian tới.